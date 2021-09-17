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【好想去旅行】慶祝小熊維尼95歲生日　迪士尼與Airbnb幫維尼建樹屋（多圖）

商業 12:45 2021/09/17

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迪士尼為了慶祝小熊維尼95歲生日，和Airbnb與故事御用插畫師Kim Raymond合作，在故事的發源地英格蘭East Sussex森林，興建了一間民宿，旅館將會在9月20日接受預訂。（Airbnb官網圖片）

Winnie the Pooh居住的樹屋是童話世界中知名的地標，迪士尼為了慶祝小熊維尼95歲生日，和Airbnb與故事御用插畫師Kim Raymond合作，在故事的發源地英格蘭East Sussex森林，興建了一間民宿，旅館將會在9月20日接受預訂。

【中秋節2021】日本水蜜桃斷貨來貨價飆升　水果店：港人好肯買（多圖）

屋子的外型還原了書中的大樹型態，屋子被樹根包圍。紅色門上寫著 Mr. Sanders 的名字，貼上由Kim Raymond設計的牆紙；當推開大門後，就是藍白色間條的牆紙及木質的天花板和地板，正中央擺放著一張雙人床，左右兩邊則設有兩張吊床。繪本中的細節如擺放在木櫃上的蜜糖罐、搖搖椅及復古的壁燈和時鐘等皆被完美還原。

民宿可供四人入住，在兩個特定時段開放，兩日一夜的套餐由95英磅（約1021港元）起跳，旅客可以參加一個觀光團遊覽著名Hundred Acre Wood的小橋，並挑戰維尼最愛的Poohsticks遊戲。

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【中秋好去處】海天晉滙、上水廣場推迪士尼主題展覽 設2米高角色巨型故事書主題裝置（多圖）

【MOOVx MIRROR】MIRROR Mask期間限定店登陸朗豪坊　成員將不定期現身

責任編輯：李智美

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英格蘭 Disney Airbnb 民宿

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