【新冠疫苗】英研究青少年混針 盼減心肌炎風險

英國將於下周為12至15歲青少年接種輝瑞的新冠疫苗，但尚未決定應否為他們接種第二劑疫苗。英國研究安排12至15歲青少年混針，第二針接種輝瑞以外的新冠疫苗，研究混針接種會否降低患心肌炎的風險。

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英國自上月起將接種範圍擴展到16至17歲青少年，而12至15歲青少年下周起也可接種首劑輝瑞（Pfizer）疫苗。政府官員稱要收集更多數據，稍後再提出有關青少年接種第二劑的建議。

英國疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）憂慮輝瑞疫苗等mRNA疫苗存在心肌炎的罕見副作用，認為心肌炎的長期影響存在不確定性，起初拒絕建議12至15歲青少年接種疫苗。

路透社報道，英國宣布展開一項名為Com-COV3 的研究，測試12至16歲青少年接種不同組合的疫苗，研究其免疫反應及出現副作用的情況。

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所有參加研究的青少年首劑均會接種輝瑞疫苗。他們在接種首劑八周後，第二劑分別會接種全劑輝瑞疫苗、半劑輝瑞疫苗、全劑Novavax疫苗或半劑Moderna疫苗。

研究團隊計劃招募360名志願者，但年輕男性接種兩劑輝瑞疫苗後出現心肌炎的風險為1.5萬分之1。上述數百人的規模料成為研究限制，難以直接評估各個組合接種方案帶來的心肌炎風險。

研究團隊表示，他們主要希望研究混針或第二劑劑量減半的方案，出現副作用的機會是否較接種兩劑輝瑞疫苗低。

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責任編輯：鄭錦玲