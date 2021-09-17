【新加坡疫情】新增910宗確診 創逾16個月新高

新加坡新冠肺炎疫情持續嚴峻，新加坡於過去單日錄得910宗新冠肺炎確診，確診病例達74,848宗，單日確診創逾16個月新高。當地單日新增1人死亡，累計59名患者死亡、確診病例達74,848宗。

泰國曼谷疫苗接種率不足七成 推遲兩周開放旅遊 【下一頁】

新加坡衛生部（MOH） 周四（16日）公布，當地單日新增包括906宗本地感染及4宗外地輸入病例，共910宗新冠肺炎確診，單日確診創去年5月以來新高，使當地新冠感染病例累計74,848宗。

MOH續指，本地新增確診病例中，803宗來自社區感染，103宗外地勞工感染個案，有244名新冠患者屬60歲或以上長者。

美國擬引入新制度重啟旅遊 疫苗接種加接觸追蹤 【下一頁】

當地過去單日錄得1宗死亡個案，死者為72歲未接種新冠疫苗的女長者，患有高血壓等長期疾病。她於本月4日出現病徵、兩日後確診感染，延至周四不治。

MOH指新加坡現時共有837名新冠住院患者，77宗屬需要使用氧氣供應的患者，更有12人為需要入住深切治療部的重症病人。重疳當中，69人為60歲以上人士。

新加坡截至周三（15日），有84%民眾已接種最少1劑疫苗，當中82%民眾已完成疫苗接種。

責任編輯：郭麗明

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】