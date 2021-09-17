【ET午市精點】港股止跌反彈 新舊經濟拉鋸戰 股市 11:55 2021/09/17 分享： 港股今早未止跌，恒生指數開報24589點，跌78點，但其後有承接調頭倒升，重上24800點水平，差200點重上二萬五。獨立股評人李偉傑於《ET午市精點》為你分析港股形勢，拆解焦點股。 立即收看／收聽： https：//video.hket.com/video/3061794 ▲ 【ET午市精點】港股止跌反彈 新舊經濟拉鋸戰 *重溫今早《ET開市直擊》- 港股大回小漲要留神 「十月股災」有排震？【按此】 欄名 : ET午市精點 最新專欄文章 更多 【ET午市精點】恒指再創年內低位 後市應怎部署？（附Time Code） 2021/09/16 【ET午市精點】恒指再創年內低位 後市應怎部署？（附Time Code） 【ET午市精點】港股續弱 濠賭挫 內地經濟數據差（附Time Code） 2021/09/15 【ET午市精點】港股續弱 濠賭挫 內地經濟數據差（附Time Code） 【ET午市精點】恒指走勢反覆 跌逾百點後曾倒升（附Time Code） 2021/09/14 【ET午市精點】恒指走勢反覆 跌逾百點後曾倒升（附Time Code） 【ET午市精點】恒指急跌過500點 工信部要車企合併利龍頭？（附Time Code） 2021/09/13 【ET午市精點】恒指急跌過500點 工信部要車企合併利龍頭？（附Time Code） 【ET午市精點】恒指迎反彈升400點 修復10、20天線 2021/09/10 【ET午市精點】恒指迎反彈升400點 修復10、20天線 指數 恒生指數 經濟 港股