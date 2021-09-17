港股今早未止跌，恒生指數開報24589點，跌78點，但其後有承接調頭倒升，重上24800點水平，差200點重上二萬五。獨立股評人李偉傑於《ET午市精點》為你分析港股形勢，拆解焦點股。

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▲ 【ET午市精點】港股止跌反彈 新舊經濟拉鋸戰

*重溫今早《ET開市直擊》- 港股大回小漲要留神 「十月股災」有排震？【按此】