【恒大3333】碧桂園服務洽購恒大物業「價格沒談攏」　不排除再次接洽可能性

▲ 【恒大3333】碧桂園服務承認曾與恒大物業接觸 但「價格沒談攏」

恒大 （03333） 債務纏身，市場預期恒大將會進入重產，網上流傳碧桂園服務 （06098） 收購恒大物業 （06666） 的傳聞。碧桂園服務執行董事兼總經理李長江在2021博鰲房地產論壇期間證實，碧桂園服務確實與恒大物業接觸過，但「價格沒談攏，未來是否還會與恒大物業有合作，這個決定權不完全在我們，不排除還會有深度合作。」

李長江昨日就收購恒大物業部分股權，回應內媒提問，指不排除有再次接洽的可能，「以後有機會也不是不可以。」

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