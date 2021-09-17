野田聖子壓線入閘 自民黨首有2女候選人角逐黨總裁

▲ 野田聖子在截止前報名參選自民黨黨總裁。

日本首相菅義偉早前宣布放棄角逐自民黨黨總裁，黨內3人已表明參選，自民黨代理幹事長野田聖子在報名截止前最後一刻參選。黨內發布公布，確認野田聖子將與由岸田文雄﹑高市早苗及河野太郎角逐自民黨黨總裁，首次有2名女性候選人。

菅義偉放棄連任日本首相 不參選自民黨總裁 【下一頁】

野田聖子周四（16日）宣布，成功取得黨內20人推薦，在黨總裁選舉報名截止前決定參選。野田聖子受訪時表示，未在其他參選3人中發現自己致力推動的女性及殘疾人士相關政策，並認為日本社會需要更樣性。

今屆自民黨黨總裁將由58歲行政改革擔當相河野太郎﹑64歲前政務調查會長岸田文雄、60歲前總務相高市早苗及61歲代理幹事長野田聖子之中決定，是選舉第一次出現兩位女候選人。

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岸田文雄不止獲得所在派系的支持，在麻生派系亦有影響力。河野太郎則是在少壯派中廣受支持，亦有望領導下屆眾院選舉。高市早苗得到前首相安倍晉三及保守派議員的支持。與前3位候選人相比，野田聖子明顯處於劣勢。

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周五（17日）下午，參選4人將會舉行聯合記者會和發表演說及政綱。投票會在9月29日開展，勝利者會代表自民黨出戰大選。

責任編輯：吳漢培

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