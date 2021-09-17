  • 32°C
香港時間 : 2021917日 (五) 12:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

野田聖子壓線入閘 自民黨首有2女候選人角逐黨總裁

環球政治 11:43 2021/09/17

分享：

野田聖子在截止前報名參選自民黨黨總裁。

日本首相菅義偉早前宣布放棄角逐自民黨黨總裁，黨內3人已表明參選，自民黨代理幹事長野田聖子在報名截止前最後一刻參選。黨內發布公布，確認野田聖子將與由岸田文雄﹑高市早苗及河野太郎角逐自民黨黨總裁，首次有2名女性候選人。

菅義偉放棄連任日本首相 不參選自民黨總裁 【下一頁】

野田聖子周四（16日）宣布，成功取得黨內20人推薦，在黨總裁選舉報名截止前決定參選。野田聖子受訪時表示，未在其他參選3人中發現自己致力推動的女性及殘疾人士相關政策，並認為日本社會需要更樣性。

今屆自民黨黨總裁將由58歲行政改革擔當相河野太郎﹑64歲前政務調查會長岸田文雄、60歲前總務相高市早苗及61歲代理幹事長野田聖子之中決定，是選舉第一次出現兩位女候選人。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

岸田文雄不止獲得所在派系的支持，在麻生派系亦有影響力。河野太郎則是在少壯派中廣受支持，亦有望領導下屆眾院選舉。高市早苗得到前首相安倍晉三及保守派議員的支持。與前3位候選人相比，野田聖子明顯處於劣勢。

【新冠疫苗】日本擬縮短入境隔離至10日 需出示接種證明 【下一頁】

周五（17日）下午，參選4人將會舉行聯合記者會和發表演說及政綱。投票會在9月29日開展，勝利者會代表自民黨出戰大選。

責任編輯：吳漢培

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

相關文章

日本手握500人名單 僅助1人成功撤離阿富汗
2021/09/03
日本手握500人名單 僅助1人成功撤離阿富汗
【Moderna疫苗】黑色異物或是橡膠 日本強調質量無問題
2021/08/30
【Moderna疫苗】黑色異物或是橡膠 日本強調質量無問題
【Moderna疫苗】2男子接種後死亡 日本再發現混入異物
2021/08/29
【Moderna疫苗】2男子接種後死亡 日本再發現混入異物
【日本核廢水】擬建海底管道排放 望減少影響福島聲譽
2021/08/25
【日本核廢水】擬建海底管道排放 望減少影響福島聲譽
日本多地暴雨成災 近200萬人需疏散
2021/08/15
日本多地暴雨成災 近200萬人需疏散

你可能感興趣

日本手握500人名單 僅助1人成功撤離阿富汗
16:14 2021/09/03
日本手握500人名單 僅助1人成功撤離阿富汗
【Moderna疫苗】黑色異物或是橡膠 日本強調質量無問題
17:42 2021/08/30
【Moderna疫苗】黑色異物或是橡膠 日本強調質量無問題
【Moderna疫苗】2男子接種後死亡 日本再發現混入異物
19:45 2021/08/29
【Moderna疫苗】2男子接種後死亡 日本再發現混入異物
選舉 日本 菅義偉 河野太郎 安倍晉三

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月17日 時間12:00）

下一篇文章

拜登又失魂 唔記得澳洲總理叫乜名（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】每500有1人染疫死 四分一醫院ICU瀕爆
【美國疫情】每500有1人染疫死 四分一醫院ICU瀕爆
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
英媒自封福西「最性感男人」網民一面倒唔買帳
英媒自封福西「最性感男人」網民一面倒唔買帳
【美國疫情】夫婦確診後相繼死亡 5年幼子女成孤兒
【美國疫情】夫婦確診後相繼死亡 5年幼子女成孤兒
美國擬引入新制度重啟旅遊 疫苗接種加接觸追蹤
美國擬引入新制度重啟旅遊 疫苗接種加接觸追蹤
新型冠狀肺炎全球疫情（09月17日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月17日 時間12:00）