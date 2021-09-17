【iPhone 13】公開嘲笑蘋果？　三星：早已引進120Hz刷新率屏幕

蘋果（Apple）日前推出新iPhone 13及iPhone 13 Pro系列，競爭對手三星（Samsung）隨後更在網上公開回應了對於iPhone 13評價。除了嘲諷新iPhone 13系列屏幕仍然擁有「瀏海」外，還直言120Hz刷新率的屏幕「我們已經玩了一段時間」。

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iPhone 13系列與去年的iPhone 12沒有太大差異，主要是屏幕瀏海縮小了20%。惟目前不少手機品牌如三星、小米，早已開發屏下鏡頭技術並移除屏幕瀏海，提升用家睇片及打機等的體驗。所以當提到iPhone 13仍存有瀏海設計時，又再被一眾對手無情嘲諷。

另對於iPhone 13 Pro新引進的120Hz屏幕刷新率，三星就再在官方Twitter上出post嘲諷，直言：「120Hz屏幕刷新率，我們已經玩了一段時間」。

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事實上，三星早於去年3月發布的Galaxy S20系列首次引入了120Hz高刷新率屏幕。而雷蛇（Razer）更早於2017年發布的Razer Phone 1上，引入120Hz高刷新率屏幕。

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責任編輯：張寶燕