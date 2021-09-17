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【Blackrock】貝萊德無懼索羅斯批評續拓中國市場　首隻理財產品獲逾24億元認購

股市 11:38 2021/09/17

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【Blackrock】貝萊德無懼索羅斯批評續拓中國市場　首隻理財產品獲逾24億元認購

早前被知名投資者索羅斯（George Soros）點名批評投資中國是「悲劇性的錯誤」的貝萊德（Blackrock）（美：BLK），繼續拓展中國業務的步伐。貝萊德旗下合資公司貝萊德建信理財在內地推出首隻理財產品「貝萊德建信貝盈A股新機遇私行專享權益類理財產品」，獲得24.64億元人民幣認購。

貝萊德指投資活動有助中美經濟互聯，詳見【下一頁】

貝萊德亞太區董事長兼負責人駱慧祖（Rachel Lord）表示，貝萊德與建設銀行 （00939） 和淡馬錫合作開展理財業務，憑藉貝萊德的全球投資經驗和風險管理能力，為合資理財公司帶來了獨特優勢，並積極參與構建一個可持續發展的中國投資市場。

貝萊德建信理財董事長齊建功指，貝萊德建信理財的首發產品瞄準中國投資者對多元化資產配置日益增長的需求，有針對性地推出了純權益型的理財產品，力求為客戶提供多元化的投資選擇。

相關文章：【大行動向】貝萊德基金經理：幾乎盡沽黃金頭寸　利率正常化不利金價

相關文章：【美國縮表】貝萊德：美股創新高屬合理　聯儲局收緊政策為時已晚

相關文章：索羅斯批貝萊德投資中國屬「悲劇性錯誤」　共同富裕非好兆頭（附短片）

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美股 貝萊德（BlackRock，美：BLK） 亞太 索羅斯 風險管理 A股 中國市場 建設銀行（00939）

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