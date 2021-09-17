  • 32°C
香港時間 : 2021917日 (五) 12:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中秋節2021】日本水蜜桃斷貨來貨價飆升　水果店：港人好肯買（多圖）

商業 12:00 2021/09/17

分享：

有水果店表示，今年港人較往年提前買水果，日本水果繼續受追捧，令售價進一步搶高。（資料圖片）

中秋臨近，水果成為不少人的送禮之選，水果店生意額因而急升2至5成不等。縱使水果因貨源緊張令售價上升，亦無礙港人消費意慾，日本水蜜桃及台灣文旦，今年亦特別受港人追捧。

【2021中秋節】中秋送禮搞搞新意思　法式甜品、朱古力禮盒突圍而出

【2021中秋節】月餅銷情暢旺按年升2成　有市民花逾千元買月餅

台、日水果受歡迎

樓上水果店「愛果」負責人殷先生表示，今年港人較往年提前買水果，日本水果繼續受追捧，令售價進一步搶高。他指近日部分日本水果如水蜜桃、水晶梨已經缺貨，來貨價甚至由700元一箱，在2、3天內攀升至1,600元。主打高價水果的「葉宗記」負責人Kaman亦解釋，日本水蜜桃今年提早收成，變相中秋期間的貨源短缺。

除了日本水果，台灣水果亦愈來愈受港人追捧，今年新開水果店「小豆屋」負責人黃小姐稱，中秋最暢銷的是台灣人常用作送禮的文旦，香港近年也開始出現這股熱潮，一般售50、60元一個，今年不少顧客主動詢問有否入貨。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

加價不減消費慾

縱使水蜜桃售價上漲2成，Kaman稱港人仍然「好肯買」，加上市民留港消費，刺激水果銷情，平均訂單金額由幾百至幾千元不等，部分是購買原箱水果，亦有些是訂購果盒，當作親朋間送禮之用。她預料中秋檔期的銷情，較去年同期增長1半以上。

「愛果」負責人殷先生亦發現，港人消費意慾強勁，「看到水果靚便會買」，其生意按年升3至4成，平均訂單金額亦由去年的逾100元，升至今年的200、300元左右。今年亦特別接到來自海外港人的訂單，越洋送禮給居港親友。「小豆屋」負責人黃小姐則相信，消費券仍見效用，大部分客人都比平日更闊綽，人均花費約500元，30歲以上的人均更花上約800元。

【MOOVx MIRROR】MIRROR Mask期間限定店登陸朗豪坊　成員將不定期現身

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：葉泳珊、李智美

相關文章

【中秋好去處】海天晉滙、上水廣場推迪士尼主題展覽 設2米高角色巨型故事書主題裝置（多圖）
2021/09/16
【中秋好去處】海天晉滙、上水廣場推迪士尼主題展覽 設2米高角色巨型故事書主題裝置（多圖）
【2021中秋節】中秋送禮搞搞新意思　法式甜品、朱古力禮盒突圍而出
2021/09/16
【2021中秋節】中秋送禮搞搞新意思　法式甜品、朱古力禮盒突圍而出
【Facebook】Facebook被爆有VIP名單　580萬名用戶有特殊待遇免審查
2021/09/16
【Facebook】Facebook被爆有VIP名單　580萬名用戶有特殊待遇免審查
【MOOVx MIRROR】MIRROR Mask期間限定店登陸朗豪坊　成員將不定期現身
2021/09/16
【MOOVx MIRROR】MIRROR Mask期間限定店登陸朗豪坊　成員將不定期現身

你可能感興趣

【中秋好去處】海天晉滙、上水廣場推迪士尼主題展覽 設2米高角色巨型故事書主題裝置（多圖）
19:04 2021/09/16
【中秋好去處】海天晉滙、上水廣場推迪士尼主題展覽 設2米高角色巨型故事書主題裝置（多圖）
【2021中秋節】中秋送禮搞搞新意思　法式甜品、朱古力禮盒突圍而出
11:00 2021/09/16
【2021中秋節】中秋送禮搞搞新意思　法式甜品、朱古力禮盒突圍而出
【Facebook】Facebook被爆有VIP名單　580萬名用戶有特殊待遇免審查
14:55 2021/09/16
【Facebook】Facebook被爆有VIP名單　580萬名用戶有特殊待遇免審查
美食 台灣 日本 電子消費券 中秋節

下一篇文章

【疫市營商】日本Uniqlo銀座旗艦店翻新　樓高12層內設品牌歷史介紹
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Facebook】Facebook被爆有VIP名單　580萬名用戶有特殊待遇免審查
【Facebook】Facebook被爆有VIP名單　580萬名用戶有特殊待遇免審查
【疫市營商】McCafe推新凍飲「Mochi魔薯」　App用戶26元試嘆新品
【疫市營商】McCafe推新凍飲「Mochi魔薯」　App用戶26元試嘆新品
【疫苗優惠】HK Express推免費機票大抽獎　已接種兩劑疫苗居民即可參加
【疫苗優惠】HK Express推免費機票大抽獎　已接種兩劑疫苗居民即可參加
清卡數貸款服務現數碼化趨勢　智能分析助更快擺脫卡數
清卡數貸款服務現數碼化趨勢　智能分析助更快擺脫卡數
【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【MOOVx MIRROR】MIRROR Mask期間限定店登陸朗豪坊　成員將不定期現身
【MOOVx MIRROR】MIRROR Mask期間限定店登陸朗豪坊　成員將不定期現身