【中秋節2021】日本水蜜桃斷貨來貨價飆升　水果店：港人好肯買（多圖）

▲ 有水果店表示，今年港人較往年提前買水果，日本水果繼續受追捧，令售價進一步搶高。（資料圖片）

中秋臨近，水果成為不少人的送禮之選，水果店生意額因而急升2至5成不等。縱使水果因貨源緊張令售價上升，亦無礙港人消費意慾，日本水蜜桃及台灣文旦，今年亦特別受港人追捧。

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台、日水果受歡迎

樓上水果店「愛果」負責人殷先生表示，今年港人較往年提前買水果，日本水果繼續受追捧，令售價進一步搶高。他指近日部分日本水果如水蜜桃、水晶梨已經缺貨，來貨價甚至由700元一箱，在2、3天內攀升至1,600元。主打高價水果的「葉宗記」負責人Kaman亦解釋，日本水蜜桃今年提早收成，變相中秋期間的貨源短缺。

除了日本水果，台灣水果亦愈來愈受港人追捧，今年新開水果店「小豆屋」負責人黃小姐稱，中秋最暢銷的是台灣人常用作送禮的文旦，香港近年也開始出現這股熱潮，一般售50、60元一個，今年不少顧客主動詢問有否入貨。

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加價不減消費慾

縱使水蜜桃售價上漲2成，Kaman稱港人仍然「好肯買」，加上市民留港消費，刺激水果銷情，平均訂單金額由幾百至幾千元不等，部分是購買原箱水果，亦有些是訂購果盒，當作親朋間送禮之用。她預料中秋檔期的銷情，較去年同期增長1半以上。

「愛果」負責人殷先生亦發現，港人消費意慾強勁，「看到水果靚便會買」，其生意按年升3至4成，平均訂單金額亦由去年的逾100元，升至今年的200、300元左右。今年亦特別接到來自海外港人的訂單，越洋送禮給居港親友。「小豆屋」負責人黃小姐則相信，消費券仍見效用，大部分客人都比平日更闊綽，人均花費約500元，30歲以上的人均更花上約800元。

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記者：葉泳珊、李智美