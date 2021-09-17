新冠疫情對中國市場的影響

縱然環球疫苗接種率上升，但是Delta變種病毒等不確定性一直為亞洲金融市場帶來衝擊。在中國，雖然變種病毒並沒有對股票市場造成很大影響，但卻影響通脹及中國債券市場。

隨著中國在八月實施更嚴格的限制措施，市場需求出現疲軟跡象，機票和住宿的同比價格亦有所下降。八月的服務業通脹資料下降了 0.1 個百分點至 1.5%。交通運輸通脹也從先前的 6.9% 顯著回落至 5.9%。話雖如此，隨著中國在 8 月底陸續放寬多項防疫措施，我們預計服務業通脹可能會逐漸改善。 此外，新冠疫情也持續影響中國的供應鏈，尤其是在供應方面的中斷推高了中國工業生產者出廠價格（PPI）通脹至數十年來新高。不過我認為這次PPI的上漲是暫時性的現象，因此並沒有太過擔心通脹壓力。

與此同時，我對中國政府債券仍然持樂觀的態度。儘管名義收益率自年初以來有所上漲，但是隨著中國核心消費者物價指數（CPI） 回落，中國政府債券的實際利率相比於發達市場變得更具吸引力。值得一提的是，目前中國政府債券的實際收益率比美國高收益債券更為吸引，這在歷史上實屬罕見。

相比通脹風險，我更關注人民幣走向。雖然強勁的出口數據和資本流動一直是支持人民幣的正面因素，但是若然中國人民銀行發出任何鴿派信號，人民幣便有機會走軟。尤其當世界各地的經濟正在陸續復甦，中國的出口數據有可能隨著防疫措施的收緊而減弱。中長期來看，我們仍然看好人民幣。除了中國資本市場進一步開放，及逐漸加入了全球的資本市場指數外，海外投資者對中國資產的配置仍然偏低的狀況都是支持人民幣升值的因素。

同時，我們也密切關注政策走向，並相信中國貨幣政策大幅收緊的概率不大，預期央行應該會根據整體經濟狀況進行政策調整。 雖然中國近期加強金融科技、反壟斷和大數據等相關法律制度，但是我們相信訂立這些政策的目的是為了推動經濟社會的長遠發展，因此並沒有太過擔心。 另外，我們仍然看好亞洲和中國高收益債券。到目前為止，縱然個別中國房地產開發商面臨債務再融資壓力，但是我們也留意到很多風險已經反映在市場之中，而且大部分其他行業的高收益利差仍在相對平穩的水平。

****同場加映****

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