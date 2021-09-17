▲ 【大灣區】新世界與中國太平共同拓展大灣區 瞄準醫養健康、投資、保險及高端客戶服務四大策略業務

新世界發展 （00017） 宣佈，9月15日與中國太平保險 （00966） 簽署戰略合作協議，建立戰略合作夥伴關係，其中粵港澳大灣區為兩大集團共同的戰略焦點，未來將結合及利用兩大集團的資源，全面開拓大灣區醫養健康、投資、保險及高端客戶服務四大策略業務。

提供醫療旅遊體驗及健康醫療服務方案

隨市民對高質素醫養健康需求持續穩定增長，新世界將發揮旗下港怡醫院及仁山醫療等優質醫療康養服務優勢，同時結合K11 MUSEA、包括香港瑰麗酒店在內的8間高端酒店等資源，提升中國太平客戶赴港旅遊綜合體驗。雙方戰略合作亦會以中國太平在大灣區的大型綜合性醫養社區、海南醫療旅遊項目佈局，以及新世界的香港醫養服務等為基礎，為雙方客戶提供醫療旅遊體驗及健康醫療服務方案。

新世界與中國太平將分享優質投資項目及機遇，共同發展香港及內地位處核心地區的綜合商業項目、創新科技、醫療健康、資產管理及基礎設施等業務，在既有資產投資及新投資項目等方面進行合作，建立多元化的投資合作關係。

新世界向母企購上海新世界淮海物業發展股權【下一頁】



雙方在保險、教育及醫療等產業的經驗及客戶網路可產生協同效應，共同為雙方客戶提供親子娛樂、教育及醫療等相關保險產品及服務，並利用新世界旗下的地標性項目進行產品推廣。中國太平與新世界發展旗下富通保險將優勢互補，為雙方境內外的客戶及項目，提供保險方案及一籃子風險保障服務。

▲ 新世界新興業務總監蘇嘉威（前左）與中國太平國際部總經理張忠義 （前右）簽署協議，中國太平保險執行董事洪波（後右）見證

雙方期望透過是次的戰略合作協議，運用雙方在內地、香港及澳門的醫療健康、零售、酒店及旅遊醫療等優質資源，實現共享，共同把握大灣區的發展機遇，發掘更多合作機會及開創商機，實現共贏。基於新世界發展在香港及內地的項目營運及客戶服務經驗，以及中國太平在境內的康養項目「太平小鎮」及「太平樂享家」網路等資源，將有助進一步開拓大灣區龐大市場。

相關文章：【新世界系】新創建向母企收購4層辦公室物業、富通保險佔兩層 總代價13.67億元

相關文章：【大灣區】新世界中國投得廣州海珠區南箕村舊城改造項目 投資57億元發展創科產業區

****同場加映****

登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析！

重溫【ET開市直擊】- 港股大回小漲要留神 「十月股災」有排震？（附Time code）

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結