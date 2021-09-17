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【互聯網監管】工信部本周初開聲騰訊即行動解決屏蔽網址　內媒：QQ已可打開淘寶抖音鏈接

股市 11:04 2021/09/17

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【互聯網監管】工信部本周初開聲騰訊即行動解決屏蔽網址　內媒：QQ已可打開淘寶抖音鏈接

工信部本周初開聲要求解決屏蔽網址鏈接問題後，內地媒體報道，騰訊 （00700） 旗下QQ可以直接打開淘寶和抖音的鏈接，但微信依然尚未解除「外鏈屏蔽」。 

工信部新聞發言人、信息通信管理局局長趙志國13日在新聞發布會上表示，屏蔽網址鏈接是7月啟動的互聯網行業專項整治行動重點整治問題之一，他又稱，當前正在按照專項行動的方案安排，指導相關互聯網企業開展自查整改。 

內地科技巨頭即日回應工信部整治要求。騰訊稱，將堅決擁護工信部的決策，在以安全為底線的前提下，分階段分步驟地實施。

阿里巴巴則表示，將按照工信部相關要求，與其他平台一起面向未來，相向而行。字節跳動回應指，保障合法的網址鏈接正常訪問，是互聯網發展的基本要求，事關用戶權益、市場秩序和行業創新發展。字節跳動將認真落實工信部決策呼籲所有互聯網平台一起行動起來，不找借口，明確時間表，積極落實，給用戶提供安全、可靠、便利的網絡空間，讓用戶真正享受到互聯互通的便利。

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編輯：吳敏芳

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