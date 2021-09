拜登又失魂 唔記得澳洲總理叫乜名（有片）

美英澳三國宣布建立三邊安全夥伴關係AUKUS,三國領袖召開視像記者會時上演尷尬一幕。美國總統拜登疑再失魂,叫唔出澳洲總理莫里森的名字,僅以「澳洲同伴」來稱呼莫里森。

拜登(Joe Biden)、英國首相約翰遜(Boris Johnson)及莫里森(Scott Morrison)周三(15日),以視像形式舉行聯合記者會宣布美英澳合作。

約翰遜與莫里森分別發言完畢後,拜登轉身望向約翰遜所在的左邊熒幕畫面,表示:「感謝鮑里斯(約翰遜名字)。」(Thank you Boris.)

拜登接著再轉身望向莫里森所在的右邊熒幕畫面,但似乎想不起對方的名字,便表示:

我想感謝那位澳洲同伴,非常感謝我的朋友。

(I wanna thank that fella Down Under, thank you very much pal.)