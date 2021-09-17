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拜登又失魂 唔記得澳洲總理叫乜名（有片）

環球政治 11:01 2021/09/17

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美英澳三國宣布建立三邊安全夥伴關係AUKUS，三國領袖召開視像記者會時上演尷尬一幕。美國總統拜登疑再失魂，叫唔出澳洲總理莫里森的名字，僅以「澳洲同伴」來稱呼莫里森。

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拜登（Joe Biden）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）及莫里森（Scott Morrison）周三（15日），以視像形式舉行聯合記者會宣布美英澳合作。

約翰遜與莫里森分別發言完畢後，拜登轉身望向約翰遜所在的左邊熒幕畫面，表示：「感謝鮑里斯（約翰遜名字）。」（Thank you Boris.）

拜登接著再轉身望向莫里森所在的右邊熒幕畫面，但似乎想不起對方的名字，便表示：

我想感謝那位澳洲同伴，非常感謝我的朋友。

（I wanna thank that fella Down Under, thank you very much pal.）

莫里森大方報以微笑及竪起大拇指，而另一旁的約翰遜則忍俊不禁。

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拜登先生繼續讚揚美英澳長期結盟的力量及重要性，直至他即將結束發言時，拜登才以「莫里森先生」（Mr Morrison）來稱呼莫里森。

莫里森事後稱他沒有太在意這種事情，沒有感到被拜登冒犯，更解釋他們的合作關係良好。

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責任編輯：鄭錦玲

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