【新冠疫苗】接種限期屆滿 法國3,000唔打針醫護被停職

為加強對抗新冠肺炎疫情，不少國家決定採取強制接種疫苗措施。法國政府日前宣布，周三（15日）醫護人員的強制接種限期屆滿後，約3,000名醫療場所人員未能配合強制接種，因而遭到停職。

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法國政府周四（16日）宣布，全法的醫院﹑護老院及醫療中心共有約3,000名員工，因為仍然未達成政府的疫苗強制接種要求而被停職。據悉，南部城市尼斯（Nice）一間醫院內，7,500名員工足有450人被停職。

衛生部長韋朗（Olivier Veran）表明，現時狀況不算混亂，但指出有極少數醫療機構的服務受影響。韋朗表示，部分醫療服務如磁力共振（MRI）掃描有影響，但多數被停職員工的工作屬支援性質，對總體服務的影響有限。

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有業內人士指出，行業難請新員工一事人人皆知，今次被停職人數雖看似不多，但隨時能釀成災難。若果無法找到替代的員工，其他在職醫護的工作加重，恐怕屆時會造成惡性循環。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）早於7月中時，已下令推行疫苗護照，限制未接種疫苗人士進入特定場所，並強制要求全國醫護人員周三（15日）前接種疫苗。

自強制接種及疫苗護照推出後，法國的接種率顯著上升，目前約84%成年人完成接種，當地的接種年限為12歲或以上。另外，數據顯示，截至上周二（7日）為止，約84%法國醫護完成接種，連帶家庭醫生等自營醫療機構的接種人數，接種率更高達91.1%。

責任編輯：吳漢培

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