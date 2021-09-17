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【電動車】交通運輸部：2025年中國公交新能源車佔比要達72%　科技部全力支持固態電池研發

股市 10:01 2021/09/17

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交通運輸部：2025年中國公交新能源車佔比要達72%　科技部全力支持固態電池研發

交通運輸部副部長王志清表示，直至2025年，中國公共交通的新能源車佔比要達72%，而中國高速公路的快速充電覆蓋率要達80%。

王志清在2021世界新能源汽車大會上表示，交通運輸部要積極支持新能源汽車智能化和網聯化發展，研究推出綠色發展行動方案和公共領域新能源車運營補貼政策。

他又指，交通運輸部要探索新能源道路運輸車輛碳排放核算方法的研究，加大高速公路充電服務設施建設，努力實現停車和充電數據的互聯互通。

科技部副部長相里斌表示，科技部將把發展動力電池作為科技支持主攻方向，未來純電動車儲能潛力越來越大，科技部將支持全固態動力電池研發等可科研項目。

比亞迪（01211）現升0.4%，報250.4元；小鵬汽車（09868）升1.5%，報147.9元；寧德時代（深：300750）升1.7%，報506.55元人民幣。

相關文章：【電動車】工信部力撐新能源車企　鼓勵業界兼併重組、提高產業集中度

【電動車】工信部公布車聯網身份認證試點名單　蔚來、小鵬及百度榜上有名

記者：梁安琪


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