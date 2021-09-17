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【大行動向】貝萊德基金經理：幾乎盡沽黃金頭寸　利率正常化不利金價

股市 09:43 2021/09/17

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【大行動向】貝萊德基金經理：幾乎盡沽黃金頭寸　利率正常化不利金價

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）全球配置基金（BlackRock Global Allocation Fund）經理Russ Koesterich，幾乎沽盡投資組合中的黃金頭寸，原因是預計隨着全球經濟反彈，實際利率將恢復正常，對金價不利。

Koesterich接受外電訪問時表示，14個月前持有相當可觀的黃金頭寸，但如今幾乎完全沽清。他指出，如果實際利率略微正常化，黃金不太可能像2020年年中那樣發揮作用。Koesterich稱，經通脹因素調整後，美國國債收益率將上升的預期，意味着黃金將不再起到對沖股市風險的作用。他也不認為黃金是對沖短期通脹的最有效手段。他指出，與其持有不會產生任何現金流的資產，寧願用有定價權的股票對沖近期通脹上行的部分風險。

由於市場資金泛濫，金價去年創下歷史新高，惟黃金價格在2021年迄今已下跌逾7%。全球經濟反彈和高通脹水平提高了各國央行縮減刺激計劃的可能性，這將限制黃金的吸引力。

分析指出，聯儲局可能會在下周的會議上宣布其縮減債券購買的時間表，而縮減的速度將對黃金走勢至關重要。
 

相關文章：【貝萊德】遭索羅斯狠批　貝萊德：投資活動有助中美經濟互聯　冀為客戶尋找廣泛機會

索羅斯批貝萊德投資中國屬「悲劇性錯誤」　共同富裕非好兆頭（附短片）

【美國經濟】貝萊德：市場或認為美國8月就業增速放緩是暫時

編輯：吳敏芳

 

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