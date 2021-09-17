【恒大3333】恒大海外債券持有人據報擬為債券重組作準備　已選投行、律師行作顧問、股價跌一成

▲ 【恒大3333】恒大海外債券持有人據報擬為債券重組作準備

恒大 （03333） 一組債券持有人據報已選擇投資銀行Moelis & Co及律師事務所Kirkland & Ellis作為顧問，為可能發生的一批債券重組作準備。報道引述消息人士指，顧問工作主要集中在若約200億美元的未到期海外債券違約所應採取的行動。恒大股價再尋底，最新報2.36元，跌一成，成交1.5億元。

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恒大債權人世聯行9天瀉43%，詳見【下一頁】

恒大近期已被包括標普、惠譽及穆迪等多間機構下調評級。惠譽估計，恒大9月底前將面臨1.29億美元的債券利息支付，年底前面臨8.5億美元的債券利息支付。

報道指，恒大目前面臨三種可能的情況：無序倒閉、有管理的破產及政府救助，而後者發生的可能性最低。恒大總負債逾3000億美元，相當於中國GDP的2%。

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責任編輯︰梁浩碩



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