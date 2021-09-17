  • 30°C
香港時間 : 2021917日 (五) 10:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大3333】恒大海外債券持有人據報擬為債券重組作準備　已選投行、律師行作顧問

股市 09:45 2021/09/17

分享：

【恒大3333】恒大海外債券持有人據報擬為債券重組作準備

恒大 （03333） 一組債券持有人據報已選擇投資銀行Moelis & Co及律師事務所Kirkland & Ellis作為顧問，為可能發生的一批債券重組作準備。報道引述消息人士指，顧問工作主要集中在若約200億美元的未到期海外債券違約所應採取的行動。恒大股價再尋底，最新報2.53元，跌3.8%，盤中低見2.43元，再創52周低。

恒大近期已被包括標普、惠譽及穆迪等多間機構下調評級。惠譽估計，恒大9月底前將面臨1.29億美元的債券利息支付，年底前面臨8.5億美元的債券利息支付。

報道指，恒大目前面臨三種可能的情況：無序倒閉、有管理的破產及政府救助，而後者發生的可能性最低。恒大總負債逾3000億美元，相當於中國GDP的2%。

【恒大3333】恒大債權人世聯行9天瀉43%　僅達成2.5億人幣資產抵債協議

【恒大3333】劉鑾雄夫婦不足一個月再沽約1.32億股恒大　料貨值約4.72億元　御用券商恒大倉位逼近一年高（第二版）

【恒大3333】恒大安撫投資者　上周公開文件揭許家印妻子購入2000萬人幣理財產品

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩


****同場加映****
登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析!
重溫【ET開市直擊】- 港股大回小漲要留神 「十月股災」有排震？（歡迎留言問股）

 

港股 中國恒大（03333）

上一篇文章

【電動車】交通運輸部：2025年中國公交新能源車佔比要達72%　科技部全力支持固態電池研發

下一篇文章

【大行動向】貝萊德基金經理：幾乎盡沽黃金頭寸　利率正常化不利金價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒大3333】劉鑾雄夫婦不足一個月再沽約1.32億股恒大　料貨值約4.72億元　御用券商恒大倉位逼近一年高（第二版）
【恒大3333】劉鑾雄夫婦不足一個月再沽約1.32億股恒大　料貨值約4.72億元　御用券商恒大倉位逼近一年高（第二版）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR失40元關　美團ADR造好　恒指夜期升81點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR失40元關　美團ADR造好　恒指夜期升81點（不斷更新）
【恒大3333】恒大所有境內存續債券今日停牌　明日復牌變更交易方式、民行曾挫逾半成
【恒大3333】恒大所有境內存續債券今日停牌　明日復牌變更交易方式、民行曾挫逾半成
恒指再失二萬五想撈貨？留意兩股巨大力量或再推低港股！
恒指再失二萬五想撈貨？留意兩股巨大力量或再推低港股！
【港元定期存款】港元定存最高有5厘 哪間銀行咁高息
【港元定期存款】港元定存最高有5厘 哪間銀行咁高息