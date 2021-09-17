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【港股市況】恒指黑期跌約8點、道指期貨跌58點　滙豐ADR跌穿40元水平

股市 09:13 2021/09/17

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港股市況不斷更新

港股4日累挫1,538點，昨再創年內新低，道指隔晚跌63點，大市今早若跟足ADR走勢，恒生指數料輕微高開25點，恒指料開報24692點。滙豐 （00005） ADR折合報39.68元，較港收市價低0.32元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報453.6元，較港收市價高2.6元或0.6%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【09：13】期指開報24650點，升3點。

【09：12】恒大海外債券持有人據報擬為債券重組作準備

【08：42】恒指黑期跌約8點，報24674點；道指期貨跌58點，報34693點。

【08：30】監管風暴下中國億萬富豪身家大縮水　誰比恒大許家印更慘？

【07：45】港股ADR收報24692點，升25點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報39.68元，較港收市價低0.32元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報453.6元，較港收市價高2.6元或0.6%。

更多ADR及中概股收市︰

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    +3
    +2

【07：30】8月零售銷售意外升，市場憂慮聯儲局提早減買債，道指一度挫逾270點，其後逐步收復失地。道指收報34751點，跌63點；標指收報4473點，跌6點；納指曾跌114點，收市倒升20點，報15181點。

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    +5

【開市9點半】劉鑾雄夫婦再沽恒大股份　大摩削恒指目標價近一成

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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【恒大3333】恒大海外債券持有人據報擬為債券重組作準備
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