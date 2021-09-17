【恒指夜期+ADR】恒指夜期跌33點　騰訊ADR回軟 （不斷更新）

美股四巫日，空投狙擊的中資科技股，獲平淡倉回氣的機會，帶動恒指挾升253點後，夜期靠穩，四巫日後須面對外資投機客重新的季度部署。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 40.44 +0.5% 美團ADR 237.94 -1.2% 騰訊ADR 459.23 -0.6% 阿里巴巴美股 155.35 +0.3%

港股4日累挫1,538點後反彈，惟力度欠奉，未能重上25000關，全周仍累跌1285點或4.9%。恒指夜期跌，騰訊ADR升1.3%，較港股低0.5%，阿里巴巴美股升逾2%，較港高0.2%。

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大市今早續低開78點，早段曾跌逾200點，跌穿24500點水平，其後在科技股帶領下回升，恒生指數最終升252點，收報24920點，以全日最高位收市，成交1938億元。恒生科技指數升3.5%，報6452點。美團 （03690） 升逾3%；京東 （09618） 升逾4%；快手 （01024） 升逾6%。恒大 （03333） 跌逾3%；平保 （02318） 跌5%；百濟神州 （06160） 升兩成。

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焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【22：17】恒指夜期跌51點。

【17：53】恒指夜期跌44點，報24839點，低水82點。

【16：53】摩通籲趁內房反彈減持 政策風險下行業難有結構重估（附最新評級及目標價）

【16：30】聯交所諮詢引入特殊目的收購公司 SPAC證券僅限專業投資者認購和買賣（附圖解）

【16：10】恒生指數反彈252點，收報24920點，以全日最高位收市，成交1938億元。恒生科技指數升3.5%，報6452點。美團 （03690） 升逾3%；京東 （09618） 升逾4%；快手 （01024） 升逾6%。恒大 （03333） 跌逾3%；平保 （02318） 跌5%；百濟神州 （06160） 升兩成。

【16：00】恒生指數U盤前升216點，報24884點。

【15：54】港股收市前，恒指升幅擴大至近200點。

【15：29】滙豐 （00005） 升幅擴大至1%，高見40.4元。

【15：19】港股尾市升約105點，報24772點；科指升近3%，報6418點。

【15：14】平保持有多隻內房債股價曾挫8% 內房投資敞口佔險資規模不足2%

【15：11】快運網絡運營商安能ANE傳通過聆訊 下周一進行預路演、集資39億

【15：02】滙豐 （00005） 轉升0.5%，重上40元水平，高見40.25元。

【15：01】上證午後轉升0.2%；深證升0.7%；創業板指升2.1%。

【14：49】富時羅素季檢收市後生效。富時50指數將納入百度 （09888） 、贛鋒鋰業 （01772） 、吉利 （00175） 及舜宇 （02382） ，百度升逾3%；贛鋒鋰業升0.3%；吉利升逾2%；舜宇升近3%。

富時羅素公布季檢 富時50指數納入百度、贛鋒鋰業、吉利、舜宇

【14：37】本港地產股逆市向下，恒地 （00012） 跌近3%；新地 （00016） 跌0.7%；新世界 （00017） 跌逾3%，破底低見33.35元；信置 （00083） 跌逾1%；長實 （01113） 跌逾2%。

【14：34】滙豐 （00005） 今早曾跌2%，最新跌幅收窄至0.4%；平保 （02318） 跌勢略喘定，跌幅收窄至半成。

【14：09】平保 （02318） 跌逾8%，加上其他金融股逆市向下，拖累大市升幅收窄至約70點。

【13：36】平保 （02318） 最新跌近8%，破底低見52.8元。

【13：35】恒大 （03333） 午後初段跌幅收窄至逾6%，報2.45元，今早曾挫逾一成，破底低見2.28元。

【13：33】百濟神州 （06160） 連升第六日，股價今日再升近16%，破頂高見272元。

【13：28】早前強勢的石油石化股逆市向下，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌近2%；中石化 （00386） 跌逾2%。

【13：27】iPhone 13系列今晚8時接受預訂，舜宇 （02382） 升近3%；瑞聲 （02018） 升逾1%。

【iPhone 13】iPhone 13今晚8時接受預訂 iPhone 12先減價一成、用消費券千元有找？（一文看新機選擇）

【13：20】藥明生物 （02269） 午後升半成，高見122.8元。

【13：10】快手 （01024） 午後升逾5%，重上100元水平，高見100.6元。

【13：06】美團 （03690） 午後升逾4%，帶動大市升約150點。

【13：00】恒指午後初段升約100點，報24773點，升103點；科指升2.9%，報6418點。

【12：55】恒指黑期升約108點，報24765點。

【12：46】彭博：恒大據報向理財產品投資者及員工提供折扣買樓方案 二八折可買住宅單位

【12：02】碧桂園服務承認曾與恒大物業接觸 但「價格沒談攏」

【12：02】恒生指數半日升97點，報24765點，成交737.8億元。恒生科技指數升2.9%，報6415點。科技股撐市，美團 （03690） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%；滙豐 （00005） 跌近2%；平保 （02318） 跌逾7%；恒大 （03333） 跌逾11%。

【11：51】港股中午收市前升約80點，報24749點；科指升2.8%，報6407點。

【11：39】內地股市半日個別發展，上證半日跌0.6%；深證跌0.3%；創業板指升1.1%。

【11：35】美團 （03690） 升幅擴大至近4%，高見242元；騰訊 （00700） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 升近2%；小米 （01810） 升逾1%。

【11：24】平保 （02318） 愈跌愈有，最新跌逾6%，破底低見53.8元。

【11：17】新世界與中國太平共同拓展大灣區 瞄準醫養健康、投資、保險及高端客戶服務四大策略業務

【11：17】港股升幅擴大至約150點，重上24800點水平。

【11：04】工信部本周初開聲騰訊即行動解決屏蔽網址 內媒：QQ已可打開淘寶抖音鏈接

【10：01】滙豐 （00005） 逆市跌2%，低見39.1元。

【10：57】大市反覆升約75點，報24743點；科指升2.4%，報6383點。

【10：51】恒大 （03333） 跌幅擴大至一成，破底低見2.35元。

【10：47】體育用品股向上，李寧 （02331） 升逾3%，高見103.2元；特步 （01368） 升逾1%；安踏 （02020） 升0.7%。

【10：40】民行 （01988） 續跌逾4%，破底低見2.88元。

【10：36】恒大 （03333） 最新跌近8%，破底報2.42元日內低位。恒大汽車 （00708） 跌逾13%，破底低見3.02元；恒大物業 （06666） 則升逾8%，高見4.52元。

【10：33】恒指再度轉跌，最新跌2點。

【10：29】大市升幅收窄至50點以下，至24700點水平。科指升1.9%，報6351點。

【10：25】平保 （02318） 跌逾4%，破底低見54.65元，個別拉低大市逾30點。

【10：20】銀娛 （00027） 反彈逾2%，金沙 （01928） 續跌2%破底。另外，永利 （01128） 、澳博 （00880） 升逾2%；美高梅 （02282） 升0.9%；新濠 （00200） 升1%。

【10：13】金融股逆市向下，拖累大市反彈勢頭。其中，滙豐 （00005） 跌逾1%，低見39.2元；友邦 （01299） 跌0.5%，低見86.05元。

【10：06】網上醫療股造好，其中阿里健康 （00241） 升逾6%，高見11.78元；京東健康 （06618） 升逾5%，高見77.5元；平安好醫生 （01833） 升3%，高見54.2元。

【10：03】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升3%，大市最新升141點，報24805點。

【10：01】大市升幅擴大至近100點，恒指最新升88點，報24756點；科指升2.2%，報6375點。

【09：59】恒大物業 （06666） 最新升一成。另一方面，恒大 （03333） 跌逾4%；恒大汽車 （00708） 跌5%，齊齊破底。

【09：48】融創 （01918） 破底低見13.32元，最新倒升逾3%，高見14.54元。

【09：45】恒指最新轉升約30點。

【09：42】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 分別升逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌0.3%。

【09：42】萬達商管Pre-IPO輪融資吸金468億 PAG、碧桂園、騰訊、螞蟻等均有參與

【09：41】平保 （02318） 下挫，股價跌逾3%，破底低見55.4元。

【09：39】恒指跌勢喘定低位反彈100點，最新報24525點，跌142點，早段曾低見24424點。

【09：33】大市跌逾200點，恒指報24441點，跌226點；科指跌0.2%，報6214點。

【09：32】恒大 （03333） 跌幅擴大至近7%，破底低見2.43元。

【09：31】港股開市後跌幅擴大至逾百點，再次下試24500點水平。

【09：27】長和 （00001） 逆市升1%。長和擬與卡塔爾電訊公司Ooredoo合併印尼電訊業務多時，長和昨公布就合併各自在印尼電訊業務「Indosat Ooredoo」和 「H3I」的建議簽訂最終交易協議。

【09：26】恒大系個別發展，恒大 （03333） 低開0.4%；恒大汽車 （00708） 跌0.9%；恒大物業 （06666） 逆市反彈近2%。

【恒大3333】恒大債權人世聯行9天瀉43% 僅達成2.5億人幣資產抵債協議

【恒大3333】劉鑾雄夫婦不足一個月再沽約1.32億股恒大 料貨值約4.72億元 御用券商恒大倉位逼近一年高（第二版）

【09：25】融創 （01918） 低開2.8%，開報13.34元破底。萬達酒店遭融創終止21家萬達酒店的管理協議。

【內房股】萬達酒店遭融創終止酒店管理合作 獲賠1.33億人幣、融創低開2.8%

【09：22】恒生指數開報24589點，跌78點。恒生科技指數升0.1%，報6240點。滙豐 （00005） 跌0.8%穿40元；金沙 （01928） 續跌近3%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【09：13】期指開報24650點，升3點。

【09：12】恒大海外債券持有人據報擬為債券重組作準備

【08：42】恒指黑期跌約8點，報24674點；道指期貨跌58點，報34693點。

【08：30】監管風暴下中國億萬富豪身家大縮水 誰比恒大許家印更慘？

【07：45】港股ADR收報24692點，升25點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報39.68元，較港收市價低0.32元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報453.6元，較港收市價高2.6元或0.6%。

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【07：30】8月零售銷售意外升，市場憂慮聯儲局提早減買債，道指一度挫逾270點，其後逐步收復失地。道指收報34751點，跌63點；標指收報4473點，跌6點；納指曾跌114點，收市倒升20點，報15181點。

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【開市9點半】劉鑾雄夫婦再沽恒大股份 大摩削恒指目標價近一成

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責任編輯︰梁浩碩