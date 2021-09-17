【中國富豪】監管風暴下中國億萬富豪身家大縮水　誰比恒大許家印更慘？

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中國監管風暴之下，多位中國億萬富豪身家大縮水，其中電商拼多多（美︰PDD）聯合創始人黃崢今年身家縮水最多，甚至遠超受累負債危機的恒大 （03333） 主席許家印。根據彭博億萬富豪指數顯示，黃崢身家今年縮水約274億美元，為該指數500位富豪中損失最慘重的一位，相對許家印身家縮減157億美元，縮水幅度排行第四。
指數還顯示，農夫山泉 （09633） 董事長鍾晱晱身家縮水180億美元，身家縮水幅度排第二；騰訊 （00700） 馬化騰損失101億美元；至於阿里巴巴 （09988） 聯合創始人馬雲身家縮水69億美元。
黃崢最新於富豪榜排行38，身家352億美元，鍾晱晱排行21，身家602億美元，馬化騰排行28，身家464億美元，馬雲排行31，身家437億美元，至於許家印身家76億美元，排名354。
拼多多股價今年累跌43%，阿里巴巴同期下跌近35%，騰訊累跌20%，至於恒大今年股價累跌82%。
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責任編輯︰梁浩碩