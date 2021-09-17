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【ET開市直擊】港股大回小漲要留神 「十月股災」有排震？（附Time code）

股市 08:55 2021/09/17

分享：

港於9月上半場先先後回，恒生指數上日再失二萬五千關，市場人士普遍指港股走勢已轉差。傳統的「十月股災」提早來臨，還是將會更壞？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你分析市場形勢。

Time code

00：00 - 港股焦點速覽　後市拾級而下？
01：16 - 外圍市況速覽　賭股走勢續弱
03：17 - 美股高位爭持　入市前要留神
07：17 - 港股創逾十個月低位　投資怎部署？
13：04 - 恒大終會破產？對市場衝擊有幾大
16：38 - 高盛料內房長期下行　暫不宜沾手？
23：11 - 股票分析：恒大 （03333） 蟹貨怎麼辦？
25：06 - 港股開市前市況速報
28：18 - ET個股推介：中興通訊 （00763）
29：15 - 股票分析：比亞迪 （01211） 股價前景點睇？
32：00 - 股票分析：友邦 （01299） vs領展 （00823） vs香港電訊 （6823） vs和記電訊 （00215）
34：44 - 股票分析：金沙中國 （01928） 是否入手好時機？
38：09 - 股票分析：銀娛 （00027） 高位大跌走唔切怎麼辦
40：18 - 股票分析：交通銀行 （03328） 短線走勢如何？
41：25 - 股票分析：中芯國際 （00981） 股價前景點睇
42：48 - 股票分析：銀娛 （00027） 可反彈至哪個水平？
43：59- 股票分析：長江基建 （01038） 股價前景點睇？可以加注嗎？
45：15- 股票分析：長城汽車 （01038） 短綫上望幾多？
46：56 - 股票分析：水泥股會受監管嗎？
48：52 - 黃偉豪分享揀股方法
50：06 - 股票分析：騰訊 （00700） 462元有貨怎麼辦
51：22 - 股票分析：金風科技 （02208） 短綫如何？
52：27 - 股票分析：長和與Ooredoo合併印尼電訊業 對系內股價影響
56：11 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入HKET「財經台」收看/收聽：https：//video.hket.com/video/3061663/

*重溫上日《ET開市直擊》- 港股形勢有改變 溫傑「八大金剛」最新部署率先睇！【按此】

欄名 : ET開市直擊

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