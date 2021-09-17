債務上限大戲或影響聯儲局決定 Guggenheim警告延遲減買債風險

▲ 古根海姆表示，在經濟數據疲軟和美國兩黨爭吵債務上限問題之際，聯儲局可能會延後宣布減碼買債。（法新社資料圖片）

大型資產管理公司古根海姆（Guggenheim Investments）表示，在經濟數據疲軟和美國兩黨爭吵債務上限問題之際，聯儲局可能會延後宣布減碼買債。

雖然大多數投資者預計聯儲局將於11月宣布減碼決定，但Guggenheim的Scott Minerd在報告中稱，華盛頓圍繞債務上限問題的「大戲即將上演」，或將導致市場動盪並對經濟造成干擾，聯儲局更可能推遲宣布減碼，而且近期經濟數據表明，儲局不太可能在下周會議上宣布收縮貨幣刺激措施。

「最終結果是隨着聯儲局的耐心和財政風險上升這些因素被市場消化，債券殖利率可能進一步下跌，」Guggenheim經濟學家Brian Smedley和Matt Bush在報告中寫道。他們指出，5年期和30年期美國國債殖利率差，比2020年8月儲局主席鮑威爾公布新政策框架的時候要窄，這表明通脹預期下降。

報告還稱，若聯儲局推遲減碼買債，則意味市場抱有的2023年初加息預期過於樂觀。

Minerd及其團隊看漲美國國債已有一段時間。今年3月，他表示據公司模型，10年期國債殖利率到2022年初可能變成負值。彭博滙總數據顯示，270億美元的Guggenheim總回報債券基金，過去五年的年回報率約為5%，擊敗92%的同業。

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編輯：李勝君