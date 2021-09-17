美地方聯儲行長炒股惹眾怒 鮑威爾下令進行道德審查

▲ 美國地方聯儲銀行披露的關於其行長的投資文件，引發各界的不滿，主席鮑威爾下令進行道德審查。（法新社資料圖片）

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）上周指示工作人員審查美聯儲關於適當金融活動的道德規則，此前各地方聯儲銀行披露的關於其行長的投資文件，引發了各界的不滿。

上周公布的文件顯示，達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭（Robert Kaplan）去年對包括蘋果、亞馬遜和達美航空在內的個股，進行多次價值100萬美元或以上的交易。波士頓聯儲銀行行長羅森格倫 （Eric Rosengren） 則持有四家房地產投資信託基金的股份，並對這些信託及其它證券多次買賣。他還持有輝瑞、雪佛龍和AT&T的股票，其投資在數萬到數十萬美元之間。

兩人的交易活動遭到尖銳批評。這正值聯儲局遭到方方面面痛批之際，因其貨幣政策推升資產價格，從而不成比例地惠及富有的美國人。

「由於美國人民的信任，對於聯儲局有效執行其重要使命至關重要，鮑威爾主席上周晚些時候指示董事會工作人員，重新全面審視有關美聯儲高級官員持有的金融資產和活動的道德規則。」美聯儲發言人表示。「這次審查將有助於確定進一步收緊這些規則和標準的方法。董事會將酌情進行更改，任何更改都將添加到聯儲銀行的行為準則中。」

鑑於聯儲局在管理美國經濟方面的關鍵作用，及其對利率和流動性市場的影響，上述交易很快受到審查。新冠疫情和隨之而來的經濟衰退，放大了儲局的權力。美國國會允許儲局在財政部的批准下採取廣泛的緊急貸款措施，以在緊急情況下為經濟注入資金。

在公眾的強烈反對下，卡普蘭和羅森格倫此前回應稱，出於對2020年交易的道德擔憂，他們將不遲於9月30日賣出所有的個股持股。

鮑威爾調查的消息傳出之際，民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）昨日向美聯儲局12家地方聯儲的行長發出了12封信，要求聯儲高級官員採取更嚴格的道德操守。沃倫呼籲每位地方聯儲主席禁止各地區辦事處的高級官員持有和交易個股。

編輯：李勝君



