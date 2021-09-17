高盛推新ETF 尋找能漲1750倍的未來科技龍頭

▲ 高盛推新ETF，以尋找能漲175,000%的未來科技龍頭。 （法新社資料圖片）

高盛資產管理公司正在通過其最新的交易所買賣基金（ETF）來尋找未來的科技龍頭股票。這個主動管理型的高盛未來科技領袖股票ETF（GTEK）周四推出，將持有已開發國家和新興市場市值低於1,000億美元的科技公司股票。

根據新聞稿，高盛打算與客戶一起向該基金投入資金。

高盛資產管理的基本股票聯席主管Katie Koch表示，通過GTEK，高盛試圖找出能站在「顛覆和創新正確一邊」的下一批科技新星。

「這將是尋找另一家自IPO以來能上漲1750倍公司的機會。」Koch表示，「我們正在努力尋找這些企業。」

Facebook、蘋果和谷歌母公司Alphabet Inc.等大型科技公司長期以來一直主導著股市，而在疫情期間，由於廣泛的防疫封鎖和在家工作，它們的影響力飈升至新高。盡管通脹率上升再度引發投資者對其高估值的擔憂，但今年大型股的表現依然良好。

規模1,950億美元的景順QQQ Trust Series 1 ETF（QQQ)－－追蹤由大型股組成的那斯達克100指數，今年迄今已飈升逾20％。相比之下，規模12億美元的景順那斯達克下一代100ETF（QQQJ）－－以中型科技股為主，同期僅上漲了約11%。

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編輯：李勝君