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高盛推新ETF 尋找能漲175,000%的未來科技龍頭

股市 01:05 2021/09/17

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高盛推新ETF，以尋找能漲175,000%的未來科技龍頭。 （法新社資料圖片）

高盛資產管理公司正在通過其最新的交易所買賣基金（ETF）來尋找未來的科技龍頭股票。這個主動管理型的高盛未來科技領袖股票ETF（GTEK）周四推出，將持有已開發國家和新興市場市值低於1,000億美元的科技公司股票。

根據新聞稿，高盛打算與客戶一起向該基金投入資金。

高盛資產管理的基本股票聯席主管Katie Koch表示，通過GTEK，高盛試圖找出能站在「顛覆和創新正確一邊」的下一批科技新星。

「這將是尋找另一家自IPO以來能上漲175,000%公司的機會。」Koch表示，「我們正在努力尋找這些企業。」

Facebook、蘋果和谷歌母公司Alphabet Inc.等大型科技公司長期以來一直主導著股市，而在疫情期間，由於廣泛的防疫封鎖和在家工作，它們的影響力飈升至新高。盡管通脹率上升再度引發投資者對其高估值的擔憂，但今年大型股的表現依然良好。

規模1,950億美元的景順QQQ Trust Series 1 ETF（QQQ)－－追蹤由大型股組成的那斯達克100指數，今年迄今已飈升逾20％。相比之下，規模12億美元的景順那斯達克下一代100ETF（QQQJ）－－以中型科技股為主，同期僅上漲了約11%。

【理財智慧】香港投資者買ETF有甚麼選擇？

【ESG ETF】ESG ETF今年勁彈4成　回報大幅跑贏恒指

【理財智慧】ETF溢價及折讓是甚麼？

【理財智慧】投資ETF有甚麼好處？

科指ETF買賣策略　半分鐘話你知

編輯：李勝君

高盛（Goldman Sachs，美：GS） 基金 疫情 ETF 新興市場 通脹 Facebook Alphabet

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