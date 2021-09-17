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【人民幣定期存款】離岸拆息挾高至逾4厘 5大小行鬥加人民幣定存息

股市 00:29 2021/09/17

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9月已過一半，提醒大家季結進入倒數，而反映跨季度的兩周離岸人民幣拆息，昨天(9月16日)挾高至4.1厘，遠較1年期的3.3厘高，凸顯短期頭寸趨緊，難怪本周5間大小港銀猛加人民幣定期存款息，甚至連外資大行也加入戰團，例如較鮮有搶存的星展，新近調升3個月及6個月年息0.1厘，新息率至2.5厘。

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倘以入場費的銀碼相同計，而長短息又劃一者，星展跟富邦及招商永隆齊享2.5厘，膺高息王。而交銀香港及大眾銀行昨天齊加短存，華僑永亨更全面上調短中長息。而上商更於本周二(14日)搶乘加息快車。

專家認為，季結在即已扯高拆息，復添金管局指，下周四(23日)國家財政部來港發行80億元(人民幣、下同)國債，在抽資效應下，市料拆息暫高企難下;再者，下周五(24日)債券南向通啟動，皆對人民幣有需求，業界遂料人幣的加息戰續升級。

而下周四是美國聯儲局公布議息結果，大新(02356)高級經濟師温嘉煒預期，儲局料按兵不動，及至11月議息才公布削減買債。

此外，上商研究部主管林俊泓昨午回應本報查詢指，參考二手市場，目前兩年期國債的孳息率為2.32厘，料下周四投標的債息約為2.25厘。至於5年期國債的二手標息為2.37厘，下周向大戶標售的國債、中標息率料約為2.3厘。

記者:曾桂芬 責任編輯:李勝君
 

華僑永亨銀行 星展銀行 富邦銀行 債券 人民幣定期存款 定期存款 大眾銀行 交銀香港 招商永隆 加息

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