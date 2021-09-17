【開市9點半】劉鑾雄夫婦再沽恒大股份　大摩削恒指目標價近一成

（1）恒大 （03333） 負面消息不斷，股價進入尋底之旅，股東之一的「大劉」劉鑾雄夫婦再沽約1.32億股恒大。同時，恒大為了「拆彈」，據指許家印太太7月初買入理財產品，近期亦以房抵債，處理商票逾期問題。

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【恒大3333】劉鑾雄夫婦不足一個月再沽約1.32億股恒大 料貨值約4.72億元 御用券商恒大倉位逼近一年高（第二版）

【恒大3333】恒大安撫投資者 上周公開文件揭許家印妻子購入2000萬人幣理財產品

【恒大3333】恒大債權人世聯行9天瀉43% 僅達成2.5億人幣資產抵債協議

【恒大3333】恒大所有境內存續債券今日停牌 明日復牌變更交易方式、民行曾挫逾半成

（2）港股弱勢的持續，俗稱「大摩」的摩根士丹利又吹摩笛，削恒指目標價近一成至24400點。

【摩笛唱淡】摩根士丹利兩大原因 大削恆指目標由26900點降至24400點

（3）內房當災，恒隆陳啟宗表示，中國房地產的黃金時期早就已經過去，企業只有第三個選擇。

【內房股】陳啟宗：內房黃金時期早已過去 未來或有三大出路？（附短片）

（4）融創中國 （01918） 快速閃身，終止收購21家萬達酒店的管理協議，需向萬達酒店支付補償約1.33億元人民幣。

【內房股】萬達酒店遭融創終止酒店管理合作 獲賠1.33億人幣

【內房股】融創突通知萬達酒店 終止21家酒店管理合作

（5）中秋假期將至，騰訊 （00700） 旗下騰訊遊戲宣布，未成年人兩日假只可打機一小時。

【騰訊700】騰訊遊戲：中秋假未成年人兩天各可玩一小時、本周六禁打機 內地設舉報平台

（6）香港失業率連續6個月下跌，港府料仍有下跌空間。

【失業率】香港失業率進一步回落至4.7%、連續6個月下跌 預測：年底或跌至4.5%

（7）港股弱勢下，資金急覓避風港，邊間港元定存可有5厘息？

【港元定期存款】港元定存最高有5厘 哪間銀行咁高息

（8）ESG主題大行其道，到底㨂選相關基金有何準則要留意？

【ESG 基金】專家授5大貼士 慎選ESG基金

（9） 長和斥60億美元與Ooredoo合併印尼電訊業務

【長和併購】長和落實與Ooredoo 合併印尼電訊業務 總值60億美元

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港股ADR及美股收市情況：

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