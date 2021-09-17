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【三孩政策】甘肅首推「三孩家庭購房補貼」 最多獲四萬政府補助

股樓投資 10:45 2021/09/17

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自中國政府鼓勵「三孩政策」後，有關優化生育保障政策的話題備受關注。日前，甘肅省臨澤縣公布購房補貼的保障政策。據報道，當局會對生育二孩、三孩的臨澤戶籍常住家庭，在當地城區購買商品房時給予4萬元（人民幣，下同）的政府補助。

【Bitcoin】橋水創辦人達里奧：現金是垃圾　斥Cathie Wood「比特幣升十倍」的說法　是無稽之談，請按【見下頁

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，對比近期各地的三孩政策，可以看出，針對婦幼保健、育兒補貼、嬰幼兒照護的相關支持性內容較多，而針對購房補貼的比較少。「臨澤是成為全國第一個提出三孩家庭購房補貼概念的地區，有很強的信號意義。」

【延伸閱讀】港股追蹤：iPhone 13登場 9大概念股逐個捉，請按【見下頁

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除了在臨澤縣城區購房有補助，若在各中心集鎮、屯泉小鎮、丹霞康養村等集中居住區購買商品房時則可獲3萬元的政府補助。事實上，由於當地房價不高，4萬元的補助不算小數目，據報臨澤縣房價為約每平米3,000元，補助相當於買到十多平米，即百多呎的面積。因此，當地居民及網民均對措施表示支持，認為起碼在購房問題上有了真金白銀的補貼，而不單單是延長假期。

【同場加映】孫子市法：恒指低處未算低 內房濠賭未見底？

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記者：林衛

經濟 補貼 甘肅省 中國

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