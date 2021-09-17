【環保股】環保股業績已回疫前水平 固廢危廢企業亮眼

中國銀河指，再生資源行業加速發展，市場空間快速打開，相關企業也將迎來高速增長期。綜合在A股上市的環保企業上半年業績，扣除因計提資產減值損失而帶來大額虧損的公司後，上半年實現營業收入1,477.88億元（人民幣，下同），按年增長29.4%；淨利潤196.8億元，增長34.6%。今年以來，隨着各省市陸續發布「十四五」環保規劃，環保項目加速釋放，環保企業業績增速回歸到疫情前水平。

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分板塊來看，除了節能領域外，其餘板塊營收和淨利潤增速均實現正增長，大氣領域淨利潤高速增長主要是由於今年上半年有部分企業扭虧為盈，且幾個龍頭企業開始切入固廢處理等高景氣賽道，傳統的大氣治理相關業務業績增長並不突出；水務及水處理板塊扣除首創環保（滬：600008）後，上半年業績增速在10%左右，板塊整體表現一般；固廢領域特別是垃圾焚燒和危廢的大部分企業的增速提升十分明顯，整體上固廢領域業績表現最好，景氣度最高。

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該行表示，根據《「十四五」循環經濟發展規劃》，至2025年中國資源循環型產業體系基本建立，覆蓋全社會的資源循環利用體系基本建成，資源利用效率大幅提高，再生資源對原生資源的替代比例進一步提高。再生資源行業加速發展，市場空間快速打開，相關企業也將迎來高速增長期。危廢資源化、垃圾焚燒、再生塑料等領域值得關注。

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記者：林衛