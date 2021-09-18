【SPAC】鄭志剛旗下SPAC與檢測商Prenetics合併上市 成首間上市獨角獸公司 一文了解Prenetics

新世界發展(00017)執行副主席兼行政總裁鄭志剛旗下的特殊目的收購公司(SPAC)Artisan Acquisition Corp(美：ARTAU)，與基因及診斷檢測公司Prenetics Group Limited早前公布，雙方已簽訂協議進行合併。這項交易對 Prenetics 的企業估值為 12.5 億美元，合併股權價值約為 17 億美元，將使 Prenetics 成為香港首家在任何公開市場上市的獨角獸企業。

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對於這次合併，Prenetics 行政總裁兼聯合創辦人楊聖武表示，是次合併是對Prenetics和香港創業家都是一個重要的里程碑，亦感到榮幸能與鄭志剛緊密合作，以把握顛覆醫療保健市場的巨大潛力。楊聖武又指，憑藉現有的強勁業務基礎、積極的產品開發，以及針對美國業務擴展的明確併購策略，公司擁有着先行者的優勢，並具備優越條件發展下一階段的業務。

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究竟Prenetics有何來頭？Prenetics 是香港和英國排行第一的基因及診斷檢測公司。自 2014 年成立以來，公司迅速的發展，收入預計將由 2020 年的 6,500 萬美元增長到 2021 年的 2.05 億美元，按年增長 215%。

在產品方面，最為人熟悉的核酸測試Prenetics也有份負責。到目前為止，Prenetics 與香港政府、香港國際機場、倫敦希斯路機場，以及維珍航空、嘉年華郵輪、SKY TV 等眾多跨國公司合作，一共進行了逾 500 萬次新型冠狀病毒測試。另外，針對新型冠狀病毒的一站式 PCR 核酸測試解決方案，為重啟了的英超聯賽的 3000 多名球員和工作人員進行定期檢測。最近，Prenetics 在香港亦推出了 Circle HealthPod，這是一款有 CE-IVD 認證的護理點檢測(POCT)或家居快速檢測系統，適用於檢測新型冠狀病毒（COVID-19），在研發及測試後將推展至流行性感冒和性傳染病（STDs）。該核心技術由英國牛津大學研發，只需約 20 分鐘，用戶便能在任何地方透過HealthPod 這設備或智能手機，獲得與 PCR 實驗室測試相同質量的結果。

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責任編輯：羅浩濂