【券商點睇】多重利好因素齊發力 鋁業股不妨逢低買

今年鋁價持續攀升，目前上海期貨交易所和倫敦期貨交易所（LME）鋁的價格超越近十年高點。「碳中和」的背景下，電解鋁新增產能受限，資料顯示，今年7月，中國電解鋁相比去年底僅增加27萬噸，增長0.6%。同時「能耗雙控」目標對電解鋁生產造成較大影響，行業開工率被動下降，由4月的94%降至7月的91%。

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其中，「能耗雙控」壓力較大的雲南、新疆、廣西、青海的電解鋁主產區受影響較顯著。根據百川統計，截至9月9日，中國電解鋁停產規模高達311萬噸，遠高於復產的118萬噸。

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另一方面，氧化鋁在燒堿和鋁土礦價格上漲下，8月以來強勢上漲，目前價格相比年初上漲約42%。平安證券認為，原材料價格短期難以回調，成本對電解鋁價格發揮強力支撐。低庫存對電解鋁行業影響也正面，自3月以來，庫存持續下降，電解鋁各環節庫存處於較低水平。其中，目前倫敦期貨交易所和上海期貨交易所庫存處於2010年較低水平。

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該行認為，目前電解鋁較高的價格主要受偏緊供給和原材料帶來的成本上升驅動，較低的庫存亦起了部分作用。目前來看三個因素短期難以發生根本性的變化，電解鋁價格有望保持歷史較好水平。由於電解環節產能及生產受到限制較嚴格，在產業鏈地位不斷提升，電解鋁價格上漲受益明顯，盈利水平也將處於較好水平，建議關注受益價格上漲，盈利提升，電解鋁產能位居行業前列的龍頭公司，如中國鋁業（02600）。

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記者：林衛