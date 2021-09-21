【CPTPP】中國申請加入CPTPP、澳洲日本大馬反應不一　美國特朗普簽令2017年退出

▲ 中國申請加入CPTPP

中國商務部上周四（16日）宣布，已提交中國正式申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）的書面信函。公告指，中國商務部部長王文濤向CPTPP保存方新西蘭貿易與出口增長部長奧康納提交相關書面信函。兩國部長舉行電話會議，就中方正式申請加入CPTPP的有關後續工作溝通。中國加入CPTPP必須獲得全數成員支持。

CPTPP成員陸績表態，日本、澳洲對中國提出加入有所顧慮，澳洲傳媒指，澳洲要求中國必須停止貿易打擊澳洲出口、恢復兩國部長級接觸。日本傳媒就指，日本政府認為需要設有機制，確保中國能遵守高標準規則。

馬來西亞就表態，歡迎中國申請加入，認為可以提升馬來西亞和中國雙邊貿易和投資關係。

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CPTPP前身為泛太平洋夥伴關係協定（Trans-Pacific Partnership，TPP），最初由時任美國總統奧巴馬倡導改組而成，期望成為太平洋地區的貿易體，當時被視為美國拉攏中國以外的亞太國家而組成的聯盟。

至2017年，美國時任總統特朗普簽署行政命令，正式退出協定，同年11月名稱改組為跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）。

目前有11國簽署，分別是日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊、墨西哥、智利、秘魯，而英國今年初申請加入。

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****同場加映****

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