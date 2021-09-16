業主急套現　3,180萬沽天后豪宅柏景臺　低銀行估價逾20%

最近樓市旺，二手樓亦頻現破頂，惟豪宅市道稍為落後，早前連環錄得蝕讓，今再有低市價成交。中原陳家鴻透露，天后柏景臺有單位以低銀行估價逾兩成的成交價易手，單位價格亦較市價低10%。

成交單位為柏景臺2座低層B室，實用面積1,128平方呎，3房套間隔，坐享開揚維港海景。據了解，業主心急套現，最終以3,180萬元將單位易手，折合平均實用呎價28,191元。代理指，是次成交價較銀行估價低20%至25%，亦較市價低10%。

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陳家鴻指，原業主於2012年8月以2455萬元買入單位，持貨9年，帳面獲利725萬元，單位升值30%。

資料示顯，柏景臺由恒隆集團及港鐵會作發展，位於銅鑼灣英皇道1號，為港鐵天后站上蓋豪宅物業，共提供496伙，由1989年3入伙，樓齡約32年。

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