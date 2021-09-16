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【美股焦點】三大指數開市表現分化 黃金板塊下跌

股樓投資 22:11 2021/09/16

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美國公布上周首次申領失業救濟金人數升至33.2萬人，高於市場預期。另外，8月零售銷售按月增加0.7%，勝預期的減少0.8%。市場對經濟前景喜憂參半，美股三大指數周四（16日）開市表現分化，道瓊斯工業平均指數升32.66點及0.09%，報34,847.05點，標準普爾500指數跌4.48點及0.10%，報4,476.22點，納斯達克指數跌42.32點及0.28%，報15,119.21點。

8月零售銷售勝預期，現貨黃金跌至每盎司1752.1美元，日內跌幅擴大至2.39%，拖累相關板塊下跌，Coeur Mining（CDE）跌10.16%、Hecla Mining（HL）跌9.74%、Victoria Gold（VITFF）跌6.72。

方舟投資創辦人Cathie Wood，旗下交易所交易基（ETF）周三 (15 日) 繼續減持特斯拉 （TSLA）股票，特斯拉在周四開市跌0.84%。

同場加映：【孫子市法】恒指低處未算低 內房濠賭未見底？

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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