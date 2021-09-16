【順豐買嘉里】嘉里物流獲順豐入股要約今日結束　取得57.5%有效接納　非執董唐紹明辭任

▲ 【順豐買嘉里】順豐入股嘉里物流要約今日結束 獲57.5%有效接納

A股上市的順豐控股（深：002352）發布入股嘉里物流的進展公告，順豐控股稱，部分要約收購嘉里物流 （00636） 股權已結束並停止接納。

順豐控股稱，截至今日下午4時，要約人已收到10.39億股的部分要約有效接納，佔嘉里物流已發行股本的約57.5%；要約人已收到合共持有3.37億股嘉里物流的合資格股東，佔總股本約53.5%，對部分要約的批准；未收到關於購股權要約的有效接納。

嘉里物流預期由台灣業務出售協議將於今月27日完成作實；倉庫出售協議將於下月4日完成作實。

此外，嘉里物流非執行董事唐紹明辭任及不再擔任審核及合規委員會及財務委員會，嘉里物流稱，獨立非執行董事 YEO Philip Liat Kok 先生已獲委任為審核及合規委員會成員；及執行董事張炳銓先生已獲委任為財務委員會成員。

嘉里建設 （00683） 則發公告稱，將於9月27日完成作實配售1504.3萬股嘉里物流股份。

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編輯：李哲毅