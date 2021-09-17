【互聯網監管】內地遊戲監管升級、騰訊市值跌出十大　世界十強近4年首次無內地企業

▲ 【互聯網監管】內地遊戲監管升級、騰訊市值曾跌出十大 世界十強近4年首次無內地企業

內地互聯網監管力度不斷升級，近期再推出多項遊戲監管措施，騰訊 （00700） 周四股價反覆轉跌，市值跌至43296億港元，折合相當於5560億美元，騰訊全球第十大企業地位一度被晶片設計商Nvidia（美：NVDA）取代，也是自2017年以來首次未有內地企業在世界十大企業之列。

環球十大市值公司：

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Nvidia周四雖然收市跌0.4%，收報222.42美元，市值仍有約5561億美元，與騰訊爭逐世界第十大市值企業地位。

恒指周四創今年新低後，本月表現為全球主要股市中最差，騰訊從1月高位累跌41%，市值失去3880億美元。

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騰訊、阿里巴巴（美：BABA）近年長居世界市值十大行列，但內地監管力度令外資投資卻步，兩家公司早前市值已被台積電（美：TSM，台：2330）超越，台積電最新市值在全球排行第9，也是市值最高的大中華公司。

放眼全球，三甲分別由蘋果（Apple，美：AAPL）、微軟（Microsoft，美：MSFT）、Alphabet（美：GOOGL）三大美資科技企業主導。沙特國營油公司沙特阿美（Aramco）就排行第4。

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編輯：麥德銘