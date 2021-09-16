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【恒大3333】恒大債權人世聯行9天瀉43%　僅達成2.5億人幣資產抵債協議

股市 22:06 2021/09/16

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恆大早前提出以資產抵銷負債

中國恒大 （03333） 早前提出三種方案，以解決理財產品兌付問題。債權人之一的內地房地產綜合服務提供商世聯行（深：002285）在9天急瀉43%後發公告，最終與恒大以物業抵銷應收款，規模為2.46億元（人民幣，下同），令應收款項餘額減少至9.99億元。

世聯行表示，集團為恒大提供新屋代理銷售服務。截至8月31日，集團與恒大之間的應收票據餘額為5.51億元，應收賬款餘額為6.94億元。截至今日，集團與恒大已就應收款項中約2.46億元達成抵房解決方案，令應收款項餘額減少至9.99億元。

世聯行續稱，正與恒大積極協商，尋求更多的解決方案，不排除通過財產保全、法律訴訟等途徑維護權益。

據報道，恒大公布三種兌付方案供投資者選擇，分別為現金分期兌付、實物資產兌付，及沖抵購房尾款兌付。投資者可選擇其中一種方式兌付，亦可結合多個兌付方式。

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港股 民企內房股 中國恒大（03333） 世聯行（深：002285）

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