【恒大危機】 恒大遭中誠信降評級 存續公司債券停牌一天 股價再尋底

中國恒大（03333）債務風暴持續升級，不止國際評級機構，中國評級機構「中誠信國際」也將恒大及現有9隻存績債券的評級，由「AA」下調至「A」，並繼續列入可能降級觀察名單，因此所有在岸債券今日（16日）暫停交易一天。恒大股價今日曾低見2.52元，創下近10年低位，收報2.63元，跌6.4%。

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恒大指，由於評級被下調，公司債券的交易方式發生變更，於2015年及2019年發行的3隻債券，調整為只採取報價、詢價及協議交易方式，並由中國證券登記結算上海分公司提供逐筆金額結算，至於在2020年發行的6隻債券，將採取協議大宗交易方式，維持原有淨價計價。

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記者：郭秀慧