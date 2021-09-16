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【恒大危機】 恒大遭中誠信降評級 存續公司債券停牌一天 股價再尋底

股樓投資 20:49 2021/09/16

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中國恒大（03333）債務風暴持續升級，不止國際評級機構，中國評級機構「中誠信國際」也將恒大及現有9隻存績債券的評級，由「AA」下調至「A」，並繼續列入可能降級觀察名單，因此所有在岸債券今日（16日）暫停交易一天。恒大股價今日曾低見2.52元，創下近10年低位，收報2.63元，跌6.4%。

【大行點睇】 高盛降內房評級 料未來數月內房銷售有雙位數跌幅【見下頁

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恒大指，由於評級被下調，公司債券的交易方式發生變更，於2015年及2019年發行的3隻債券，調整為只採取報價、詢價及協議交易方式，並由中國證券登記結算上海分公司提供逐筆金額結算，至於在2020年發行的6隻債券，將採取協議大宗交易方式，維持原有淨價計價。

同場加映: 【孫子市法】恒指低處未算低 內房濠賭未見底？

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記者：郭秀慧

評級機構 債券 恒大 中國恒大（03333） 公司債券

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