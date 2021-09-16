▲ 【長和併購】長和落實與Ooredoo 合併印尼電訊業務 總值60億美元

長和 （00001） 擬與卡塔爾電訊公司Ooredoo合併印尼電訊業務多時，長和周四（16日）公布，就合併各自在印尼電訊業務「Indosat Ooredoo」和 「H3I」的建議簽訂最終交易協議，合併後的公司將命名為 「Indosat Ooredoo Hutchison」。長和表示，合併總值約60億美元（約466.8億港元），新公司將成為印尼第二大電訊營運商，每年收入約30億美元（約233.8億港元）。

圖解交易前後變化

長和表示，兩家公司合併將結合高度互補的業務，資產結合將為合併公司的成本和資本開支帶來協同效應，惠及所有持份者。長和預計三至五年，按年的稅前協同效應實現率，達3億至4億美元（23.34億至31.12億港元）。

交易前，長和持有67%「H3I」股權；換取股權後，Ooredoo、長和將持有合資公司「Ooredoo Hutchison Asia」各一半持股，該合資公司會持有合併後電訊資產的65.6%股權。

交易的完成將取決於Ooredoo 集團、Indosat Ooredoo 和長和股東的批准、監管部門的批准以及其他條款和條件。假設取得所有批准，建議的合併預計2021 年底完成。



摩根大通擔任Ooredoo集團的財務顧問，高盛及滙豐擔任長江和記的聯席財務顧問，巴克莱則為Indosat Ooredoo擔任其財務顧問。

相關文章：

【長和併購】長和：最後一次延長與Ooredoo合併印尼電訊業務獨家商議期