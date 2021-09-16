【債券通】渣打劉潔：助緩解人民幣升值壓力　最快3年移除額度

▲ 金管局周三（15日）宣布，債券通「南向通」將於9月24日正式啟動。（資料圖片）

債券通「南向通」9月24日即將開通。渣打中國宏觀策略主管劉潔預期，「南向通」有機會在2年內，成為僅次於港股通、內地第二大對外投資的渠道，而參考港股通經驗，債券通「南向通」未來3年至5年移除總額度及每日額度的可能性非常高。

南向債券通9•24啟動、年度總額度5000億元人民幣 余偉文：按市場需要推進南向通｜詳見【下一頁】

劉潔指，「南向通」的開通對開放內地資本賬是重要一步，標誌內地投資者未來會恒常參與國際債券市場，又預期機制不但可以帶動境內投資者以投資者身份在國際債市參與交易，連同以發行人身份的發債活動都可以一併刺激。連同較早前宣布啟動的「跨境理財通」，劉潔相信會大大加強香港作為國際金融中心的地位。

劉潔續指，雖然債券通「南向通」有助減緩因資金流入對在岸人民幣所造成的升值壓力，但短期內對人民幣的即時影響有限，主要反映中國外貿增長強勁及10月納入富時世界國債指數（WGBI）的影響，反而離岸債市的市場情緒則可能會受「南向通」開通而受帶動。

她預期，「南向通」將刺激點心債市場發展，長遠而言支持香港債市整體發展，估計未來幾個季度相關市場的發債活動會日趨蓬勃。

中銀香港：擴可投資債券標的 實現跨境資金動態平衡

此外，中銀香港金融研究院策略規劃師席帥預計，債券通「南向通」開通後，「北水南流」為香港債券市場帶來內地的資金，有助吸引企業增加在香港的發債融資，促進債券交易。隨著流出資金在香港形成存量，對於擴大離岸資金池、推動離岸人民幣市場發展具有積極作用。「南向通」也將鞏固香港作為資本進出內地的門戶角色，持續推動香港國際金融中心和金融樞紐發展。

師席帥引述資料指，截至2020年末，境内債券市場的總託管量為104.3萬億元人民幣（約16.04 萬億美元），而香港債券市場的存量規模是3088.5億美元，兩者相差懸殊。因此，下一步發展方向可以考慮拓展可投資債券範圍，目前全球債券主要集中託管在Euroclear 和Clearstream，擴大之後南向通將能夠有更豐富的可投資債券標的，進一步鼓勵資金流出、改變持續流入的狀況，有助於實現跨境資金動態平衡。

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