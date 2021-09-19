【宏觀術數@iM網欄】香港秋分的天星循環 牛年不利的術數秘密

上期以術數分析美國911後的20年星盤，談及曆法中天干的十年周期。既然天干有循環，地支亦然，由於地支共有12個，最簡單的周期便是十二年或十二個月。

地支重逢、涉及分野

命學中認為天干為氣機變化，既然在「天」，也就比較明顯和快速，其中也有陰和陽天干的差別。而地支既為地分，便往往和「內在」或「分野」真實的地理位置連上關係。本欄過往也曾就十二地支，甚或二十八星宿分野作介紹，這方面其他術數書藉也較少詳談的。

明白其中道理，假如見到《通勝》的《地母經》等等描述，如辛丑年曰：「吴越桑麻好，荆楚米麥臻」便不時而和古代分野有關係。又或且今年言及「六畜瘴逡巡。」 辛丑牛為首，也可見瘋牛症防治便不容勿視。當然，《地母經》是以六十甲子為循環的，即是60年重覆，用來預測對不同地區分野的影響，就如只有時空舞台，要知道上演的劇目，還得加入天星這些主角們才更為明確。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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丑歲牛年，不利香港的秘密

說到丑年循環，可回看對上兩個12年牛年循環，前次為2009己丑年，世界剛剛經歷金融海嘯，上半年經濟蕭條，下半年投資市場回復，實體經仍難說是佳景。再對上1997丁丑流年，更是影響香港命運的兩個重要年份之一（另一個為1842年開埠）。一般丁干對香港來說都非好年，丁丑年特區成立後也經歷不少挑戰，接踵而至的互洲金融風暴，樓市負資產，以至一年後的禽流感等等。實際上過了2003年後，地運完全進入八運才開始順遂。

香港地運本欄過往於元運中曾談過，如果集中看較近期幾個月星運，則不妨參考和「秋分星盤」的互動。 當中又確實有幾個值得留意的星象組合，特別是同時幾個準確會合不是常會出現的，為方便理解日謙製作了下表。（讀者如對星學有興趣可參考）

星座 97 回歸星盤（丁丑年） 2021 辛丑秋分星盤 影響範圍 寶瓶座 木星 木星 議會宮 天秤座 火星 火星 國際、對外事務、外貿 寶瓶座 天王星 土星 議會宮 人馬座 冥王星 羅睺 外匯、保險、公共安全 雙魚座 羅睺 海王星 慈善團體、醫院、監獄、社團

▲ 影響秋分香港星盤的幾顆行星匯聚

首先，歲星木星經行97時同寶瓶宮（香港天星分野的宿度），木星在寶瓶座成「木打寶瓶」格（木剋土），屬於凶格，難怪乎牛年每每對本地並非好年。 今年上半年亦苦於去年疫情及經濟不景，下半年稍有喘息，惟移民潮又生，對社會算是較多波動。至於議會宮見土星、天王會合，木星又重逢，均主帶來波動變化。

另一顆重逢的行星為火星主衝突和突然爆發的事故或意外，加上月亮交點和冥王、海王星的組合，並且涉及的宮位有對外關係、外貿的宮位，未來幾個月投資市場必須留意外匯、貨幣匯價對金融及外貿帶來的不利影響。對外商貿也容易和外地貿易夥伴地區產生意見衝突。值得一提是會合的星曜如天王星、海王星、土星、木星等都屬於中長期影響性的行星，也正好乎合一直所說城市處於蛻變中，元運在變、星運亦然。