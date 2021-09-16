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【ESG 基金】專家授5大貼士　慎選ESG基金

股市 19:52 2021/09/16

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光大新鴻基的基金專家，教散戶5大醒招慎選ESG基金。

主打「環境、社會、企業管治（ESG）」概念的基金漸受歡迎，但據光大新鴻基的基金專家統計，市面現有63隻相關的ESG零售基金，在花多眼亂下，散戶又應該點揀？專家教5大醒招，包括：大跌市下追息族可揀派息基金，息率近3厘。

備債券基金  適合穩健收息族

光大新鴻基的基金策略師梁健兒回應本報查詢指，針對穩健的收息族，可考慮安聯綠色債券基金，因產品主要投資歐洲具投資級別的債券，而年率化派息率為2.45厘。參考上述產品的基金單張，自今年2月至7月的半年內，每月的年度化股息收益率介乎2.42厘至2.48厘。

她又授5大錦囊，以便新手更了解ESG基金，做好基本功，包括：

 （1）基金種類：梁健兒指，市面上包括ESG等綠色零售基金共有63隻，可供散戶買賣，詳情可參考證監會【網址】

（2）風險承受能力：梁健兒又說，ESG基金主要是將環境、社會及管治（ESG）因素納入投資決策中，藉此減低風險，不同基金將因應其既定的投資目標及限制進行投資。散戶須按照其風險承受程度來選擇合適的基金，例如風險胃納較低的投資者，可留意債券基金，相反，進取型者宜揀股票基金、或單一行業的主題產品。由於ESG基金眾多，涵蓋不同區域及行業，因此亦會受不同地區的宏觀經濟、資金流及行業因素等影響。

（3）參考往績：散戶應比較同類型基金的表現，從而選擇中長期回報較佳的基金。值得留意的是，ESG概念在近年才愈來愈受重視，部分基金亦只成立了數年，可參考的往績較短。此外，小投資者亦可參考其它關鍵指標，比方：晨星的評級、又或其他量度基金表現的指標，如審視風險的夏普比率（Sharpe ratio） 等，以便衡量是否適合自己的投資取向。

（4）慎選基金：梁健兒提醒，一般而言，若散戶屬意ESG股票基金，宜揀環球成熟市場為主的股票基金，主因是ESG仍以歐美市場較受重視，較多歐美企業願意在ESG的範疇投放更多資源，遂令更多企業符合基金的選股準則，令基金在資產配置上更易選擇優質股票。

另一方面，也可比較基金的表現，選擇具4星或5星評級的產品，以及中長期往績較佳者，當中包括施羅德環球氣候變化策略基金 （股票基金）、又或貝萊德 ESG多元資產基金（多元資產基金）等績優產品。

（5）好息族之選：面對超低息環境及大跌市，打工仔激盼血汗錢能增值。

梁健兒補充，部分ESG 產品屬於債券基金或多元資產基金，有提供派息類別。而債券基金的非保證派息率大約介乎1厘至3厘 ，新興市場債更可達4至5厘，惟後者的風險動輒較高。

而上述綠色基金均是證監認可，只是在投資過程中加入較多ESG元素或準則，除此之外，跟一般零售基金產品沒有明顯不同，故此只願承受較低風險的保守族，可選舉債券基金、又或控制注碼冀在亂市下平衡風險。

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記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君

歐洲 基金種類 派息基金 基金 債券 ESG 綠色債券 新興市場 證監會

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