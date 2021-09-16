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【假日好去處】旅發局聯乘國際藝術卡通FriendsWithYou 下周起西九設置大型藝術裝置 可盡情跟超萌公仔「打卡」

理財智慧 19:58 2021/09/16

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疫情放緩，愈來愈多港人出來鬆一鬆，旅發局於上周起推出名為「香港．大城小區」西九龍項目，本周初率先找來人氣男團MIRROR兩大當紅隊員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）及Ian Chan（陳卓賢）為活動進行推廣，兩人到西九文化區開心影靚相兼打卡，於社交媒體上載宣傳短片。

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旅發局緊隨於周四（16日）展開「香港．大城小區第二浪宣傳，以 國際藝術家 Samuel Borkson (佛羅里達州)及 Arturo SandovWal lll (古巴)組成的「FriendsWithYou」所創作的角色FriendsWithYou 繽紛角色。一眾 FriendsWithYou 角色早前穿梭香港不同景點，包括到訪「全球規模最大的文化項目之一」的西九文化區、高鐵香港西九龍站天空走廊和星光大道、 乘坐香港電車、深入「全港最大的水果批發市場之一」的油麻地果欄，並登上被選為「人生五十個必到景點之一」的天星小輪等，希望突顯西九龍區內的世界級多元藝術特色，亦鼓勵大眾到訪不同景點，以藝文新角度探索香港。

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以上「FriendsWithYou」角色們，也將會化身12個大型充氣裝置，於9月23日至10月14日期間在西九文化區藝術公園隆重登場，約定大家一起盡情打卡。當中最矚目的，莫過於有超過3層樓高，比巴士車身還要長的巨型充氣招牌角色 Little Cloud，以及比小巴更大的巨型充氣Rainbow；而角色 Jelly 及 Rainbow Worm 更是全球首度亮相。部分角色會不時遊走西九文化區藝術公園，給大家帶來驚喜。

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另外，香港太空館屆時亦將會變身成巨型微笑「菠蘿包」，其蛋形外牆將會貼上 FriendsWithYou 角色的經典笑臉，為大家帶來正能量，愛打卡一族不容錯過。


西九文化區藝術公園 FriendsWithYou 大型藝術裝置開放日子/時間：
2021年9月23日：下午4時至晚上9時30分 (最後入場時間：晚上9時)
2021年9月24日至10月14日：上午11時至晚上9時30分 (最後入場時間：晚上9時)

此外，為鼓勵大眾以有趣方式探索西九龍，於9月23日起，FriendsWithYou 角色會於六個景點虛擬現身，包括西九文化區藝術公園、戲曲中心、油麻地天后廟、油麻地果欄、廟街夜市及尖沙咀星光大道。市民屆時只要到訪以上景點，以手機掃描景點展示的二維碼，一眾 FriendsWithYou 角色便會生動介紹西九龍藝文景點，帶領大家深度遊覽西九龍，市民與遊客可與角色互動自拍。

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記者：陳詠妍

天星小輪 疫情 好去處 高鐵 香港太空館 戲曲中心 文娛藝術 西九文化區 旅發局

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