【清酒新世界@iM網欄】女性不能進入酒藏？信州亀齢．一

在日本歷史中一直都是以男性作主導傳統的，當然隨着時代變遷女性同樣能得到社會的認同，日本也漸漸變得男女平等，不過你們又知道在清酒界來說是為了什麼原因令女性不能進入酒藏嗎？

在過去女性是禁止進入釀酒現場，據說其中一位日本的酒神是一位女神，因為酒神是女性的關係，日本人認為會招來「妒忌」，不過其實是另有原因，在釀造清酒的過程中，通常需要長時間在酒藏內工作，加上釀製過程是需要體力勞動，以往女性被認為比較柔弱不太合適。隨着時代的變遷，女性的活躍並逐漸引人注目，同時喜歡清酒的女性不斷地增加，所以大家也開始關注女杜氏所釀出來的酒。

現在相信大家明白為什麼以前不怎麼聽到關於「女杜氏」的資訊吧？那我現在就要介紹今天的主角—岡崎酒造的信州亀齢，誕生於長野縣上田市，在江戸時代前期寛文5年即是1665年的時候創業。岡崎酒造主要使用的酒米有三種，這包括山田錦、長野県産的美山錦和ひとごこち（人心地 Hitokochi），而他們所使用的活酵母極為珍貴，這是酒蔵創業保留至今已350多年。悠久的歷史成為了酒造強大的後盾，更使用傳統釀造方法釀製清酒，釀製出保存了傳統醇厚及混合現代優雅的清酒。



岡崎美都里小姐於2003年起任職岡崎酒造的第十二代杜氏，在日本就只有約25名女杜氏，岡崎美都里小姐就是其中之一。岡崎美都里小姐為了能夠釀製最好的清酒，她認為水和酒米一定要好，酒米是清酒的靈魂，而水質對清酒的質量影響很大，所以一定要好，在她的帶領下釀造出來的清酒可以感受到傳統清酒的氣息，還有注入了女性的溫柔的感覺。總括而言，信州亀齢的清酒主要帶着爽脆透明感，甜甜的水果香，餘韻中帶點辛口的風格。

因為岡崎美都里小姐的出現改變了日本人對傳統清酒的看法，給予日本清酒界極大的貢獻。近年不但多了人認識信州亀齢，酒造也得到許多成就，至上年至今信州亀齢在日本酒酒評紀錄網站「Sake Time」的全國日本清酒排名晉升到第二名，試想想第一名是十四代，第二名就是信州亀齢了！



岡崎酒造株式会社

地址：〒386-0012 長野県上田市中央4-7-33

電話：0268-22-0149

官網：http://www.ueda.ne.jp/~okazaki/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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