【職場熱話】打了疫苗就是無敵？ 同事不戴口罩被人投訴 網民：不可以這麼自私

本港疫情緩和，加上疫苗接種總劑次達到八百萬劑，眼見香港人防疫意識鬆懈，近日有網民於網上討論區發文，指有同事在辦公室做了一件事，而招惹投訴，所以詢問有沒有人在公司可以不戴口罩。

按圖了解更多，樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【職場熱話】同事辭職沒知會 港男感震驚 網民：同事不等於朋友 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，他們認為打了疫苗就是無敵，所以戴不戴口罩都無關係，「如果公司與其他同事一起食飯，其實戴口罩都沒有意義。」、「如果疫苗真正有效，基本上不需要戴口罩。」、「其實去餐廳食飯都除口罩聊天，回到辦公室不戴口罩有甚麼問題？」、「我公司每個同事都不戴口罩，我戴口罩反而被人說我。」

另有人持相反意見，覺得一定要戴口罩，「其實去哪裡都應該要戴口罩！保護自己好一點。」、「在公眾地方就要戴口罩，雖然戴口罩很焗促，但不可以這麼自私。」、「就算在辦公室，始終有其他人，戴上口罩安全一點。」

同場加映：【孫子市法】恒指低處未算低 內房濠賭未見底？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔