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【職場熱話】打了疫苗就是無敵？ 同事不戴口罩被人投訴 網民：不可以這麼自私

理財智慧 15:13 2021/09/17

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本港疫情緩和，加上疫苗接種總劑次達到八百萬劑，眼見香港人防疫意識鬆懈，近日有網民於網上討論區發文，指有同事在辦公室做了一件事，而招惹投訴，所以詢問有沒有人在公司可以不戴口罩。

按圖了解更多，樓主經歷：

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【職場熱話】同事辭職沒知會  港男感震驚  網民：同事不等於朋友   【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，他們認為打了疫苗就是無敵，所以戴不戴口罩都無關係，「如果公司與其他同事一起食飯，其實戴口罩都沒有意義。」、「如果疫苗真正有效，基本上不需要戴口罩。」、「其實去餐廳食飯都除口罩聊天，回到辦公室不戴口罩有甚麼問題？」、「我公司每個同事都不戴口罩，我戴口罩反而被人說我。」

另有人持相反意見，覺得一定要戴口罩，「其實去哪裡都應該要戴口罩！保護自己好一點。」、「在公眾地方就要戴口罩，雖然戴口罩很焗促，但不可以這麼自私。」、「就算在辦公室，始終有其他人，戴上口罩安全一點。」

同場加映：【孫子市法】恒指低處未算低 內房濠賭未見底？

 

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責任編輯：陳頌潔

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