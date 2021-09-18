【劉‧住保鮮期@iM網欄】突如其來腦Hang機 如何繪畫「康復地圖」？

在這個專欄超過一半的文章是與美食、吃喝玩樂和staycation 有關。曾探索過推介地方的讀者朋友們，很感謝你們的留言鼓勵。沒錯，鼓勵是送給別人或自己最好的禮物。正如今期我所分享的真人真事，相比吃喝玩樂，明顯沉重，但人間有情，鼓勵給予希望，令身處嚴峻逆境的阿嵐，即「康復地圖」的作者，激勵重生。最近，他成功出書分享經歷，講述當年如何在「求生不得、求死不能」的情況下，戰勝負能量，希望藉此鼓勵在逆境中掙扎的朋友，繼續努力前行，非常勵志。

2013年，剛30餘歲正值壯年的阿嵐，非常高興終於可以離開那間有返工冇放工，會議接電話再接電郵循環不息，連如廁的時間都相當貧乏的國際保險代理公司。在轉職新公司前，還可享受一個月的悠長假期，相當寫意。身型健碩又是war game高手的阿嵐，假期第一天，心情當然非常愉快，早上還去做了兩個小時健身運動，正當他準備到商場餐廳午膳的時候，突然覺得天旋地轉，雙腿乏力，在向商場管理人員說出名字和家人電話後，他已失去知覺。

昏迷五天甦醒後，主診醫生告訴他因先天性大腦血管病變而急性中風，引致顱內大量出血，所以，要取出頭顱骨以手術方式替他腦部止血。換句話說，當時他大腦只被一片頭皮遮蓋，沒有頭骨所以非常脆弱。任何一個輕微觸碰，都足以令他輕則暈眩出血，重則昏迷甚至死亡。而且，中風令他左邊身癱瘓，進食和大小二便都無法自理，住院期間只有靠父母家人和護士們幫忙照顧。加上曾經深度昏迷，身體肌肉有不同程度的萎縮，令他無法雙腳站立，寸步為艱。但這些都不是令他最痛苦徬徨，皆因接下來，他要面對接近7小時的移除腦內的血管畸形瘤手術。捱過這個手術一年後，終於等到醫生為他做手術將頭骨放回頭蓋上。可惜，手術後頭骨發炎，必須要做緊急手術將它取出。相信大家看到這裏，只是文字描述，都已覺得動魄驚心。身體上的折磨，心靈上的衝擊，將過往正面積極的阿嵐，狠狠痛擊到體無完膚。

但我想說的是他跟Gin Lee 一首非常受歡迎的派台歌曲「很堅強」一樣，真人示範了12個字的歌詞「很堅強很堅強很堅強很堅強」，長時間抵禦病魔給他身體和心靈的重擊！ 在這段黑暗歲月中，阿嵐的父母、家人、同事、同學、朋友、醫護和物理治療師們都鍥而不捨，積極鼓勵他不要放棄，很努力的阿嵐終於重新站起來。鼓勵、努力和愛，成為他「很堅強」的後盾。接近3,000天戰役之後的今日，阿嵐在一支簡單的行山杖協助下，出入行動自如。

在艱難的日子中，阿嵐時常在Facebook撰文抒發心情，得到很多朋友留言鼓勵，希望他可以出書分享自身經歷鼓勵他人，亦寄語香港人不要只顧工作，而忽略健康。因為醫生曾對阿嵐說過先天性血管瘤在一般的情況下，都不容易爆裂，除非工作壓力大，休息少和身心疲累，才變成藥引，誘發病變出事。所以，希望讀者們都能保持work life balance ，工作並不是生活的全部。

阿嵐很努力，經過多年四出叩門，經歷無數次被出版商拒絕協助出書的情況下，變陣由家人協助自資出實體版和電子版的勵志書，一償心願！我也特意到書店購買此書，以表示對這生命勇士的支持。如果讀者朋友們都想鼓勵阿嵐，請到Amazon或各大商務印書館購買這本勵志書。深信助人自助的善心人，痛苦困難都不會埋你身！

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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