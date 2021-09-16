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【MPF】MPF供應商淨袋171億元收益　無懼大跌巿

股市 19:26 2021/09/16

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大跌市下強積金（MPF）的收費再惹關注！據MPF專家、積金評級公司的最新統計，截至今年8月底MPF總資產值逾1.2萬億元。如果再按積金局指，計及所有基本使費的基金開支比率（FER）現為1.43%，業界由此推斷，服務提供者合共賺171.73億元。

基金開支比率1.43%  服務提供者共袋171.73億

駿隆剛發表的MPF報告，亦指今年首8個月表現最差的10大MPF，全是中港股票基金，大輸家更勁蝕14%。業界以本港打工仔較多揀最熟悉的中港股票市場，遂料相關MPF難免受重創。

宏利續膺MPF一哥  滙恒市佔率近24%

此外，積金評級又指，5大MPF保薦人中，市場佔有率共達71.3%，若以10大來看，更高達96%。此外，再予以細分，宏利續膺MPF一哥的霸主地位，市佔率為26.4%，管理MPF總額逾317億元。緊接其後是滙豐（HSBC）、市場份額是18%，計及恒生 （00011） 的5.9%，滙恒市佔率近24%。

至於永明金融則排第3、市佔率為10.8%。接着第4位是中銀保誠的9%、以及友邦（AIA）的7.1%。

記者：曾桂芬 責任編輯：李勝君
 

股票 港股 基金 永明金融 中銀保誠 強積金 滙豐控股（00005）

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