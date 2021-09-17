【網速比拼】全球網速排行榜出爐 澤西島成全球最快 香港下跌7名排第15

英國網站cable.co.uk公布2021年全球網速研究，結果顯示澤西島成全球網速最快的國家，土庫曼斯坦成全球網速最慢的國家，而香港在亞洲網速排名就由去年的亞洲之首，滑落至亞洲第4，而全球排名則由去年全球第8，跌到第15位。

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根據研究顯示，澳門成亞洲之冠，平均網速為128.56Mbps，其次為新加坡，平均網速為97.61Mbps，之後是日本，平均網速為96.36Mbps。而香港排名亞洲第四，平均網速為91.04Mbps。

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該研究在去年7月至今年6月間進行，排除福克蘭群島、瑙魯、朝鮮等國家，在全球收集超過11億個網絡速度的測試結果。結果在224個國家中，以英國皇室的皇家屬地澤西島（Jersey）居冠，平均網速為274.27Mbps。

全球網速最快的國家：

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全球網速最慢的國家：

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責任編輯：羅浩濂