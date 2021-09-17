  • 28°C
香港時間 : 2021917日 (五) 09:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【移民新西蘭】樓價疫市照升25.5% 封城樓市價升量跌

環球經濟金融 08:05 2021/09/17

分享：

新西蘭樓價近年節節上升，本地不少年輕人及基層難以上車。新西蘭最新的房地產數據顯示，新西蘭全國樓價上升25.5%，但當地樓市在封城期間價升量跌，交投數字急挫26.5%。

英國小商戶數量4年首錄增幅 填補連鎖店倒閉空隙 【下一頁】

新西蘭房地產協會公布，全國樓價中位數升至85萬新西蘭元（約470萬港元），按年升幅達到25.5%。

新西蘭人口最多的城市奧克蘭（Auckland）上月樓價中位數創新高，達到120萬新西蘭元（約664.3萬港元），較去年同期大幅上升26.4%。

奧克蘭以外地區的樓價中位數為70萬新西蘭元（約387.4萬港元），較去年同期升 22.8%。

與此同時，新西蘭上月的住宅銷售量下跌26.5%，較去年同期的銷售量減少2,075宗。奧克蘭上月的住宅銷售量按年下跌12.8%，而其他地區的住宅銷售量更按年下跌33.7%。

英國首半年近9,000店倒閉 日均50間 【下一頁】

新西蘭樓市放盤量在過去一年急跌近三分之一，跌至僅得1.2萬多個放盤，為有史以來最低水平。其中納爾遜（Nelson）與南地（Southland）錄得有史以來最大跌幅，放盤量分別按年下跌一半及46.8%。

新西蘭房地產協會行政總裁貝爾德（Jen Baird）表示，新西蘭的房地產庫存持續錄得新低，反映放盤量只會愈來愈少。

移民熱門地政策及民情追蹤，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

英國小店數量4年首錄增幅 填補連鎖店倒閉空隙
今日
英國小店數量4年首錄增幅 填補連鎖店倒閉空隙
南韓過半加密貨幣交易所關閉 「泡菜幣」損失200億
2021/09/16
南韓過半加密貨幣交易所關閉 「泡菜幣」損失200億
颶風吹襲放緩增長 美國8月製造業產出遜預期
2021/09/16
颶風吹襲放緩增長 美國8月製造業產出遜預期
哈里梅根榮登時代雜誌封面 入圍全球百大影響力人物
2021/09/16
哈里梅根榮登時代雜誌封面 入圍全球百大影響力人物
英國超市貨品9月貴1.3% 受供應鏈問題拖累
2021/09/16
英國超市貨品9月貴1.3% 受供應鏈問題拖累

你可能感興趣

英國小店數量4年首錄增幅 填補連鎖店倒閉空隙
今日 09:05
英國小店數量4年首錄增幅 填補連鎖店倒閉空隙
南韓過半加密貨幣交易所關閉 「泡菜幣」損失200億
14:14 2021/09/16
南韓過半加密貨幣交易所關閉 「泡菜幣」損失200億
颶風吹襲放緩增長 美國8月製造業產出遜預期
13:08 2021/09/16
颶風吹襲放緩增長 美國8月製造業產出遜預期
經濟 移民 新西蘭 樓價 奧克蘭 地產

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月17日 時間09:00）

下一篇文章

泰國曼谷疫苗接種率不足七成 推遲兩周開放旅遊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】夫婦確診後相繼死亡 5年幼子女成孤兒
【美國疫情】夫婦確診後相繼死亡 5年幼子女成孤兒
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
約翰遜改組內閣 外相藍韜文降職司法大臣（第七版）
約翰遜改組內閣 外相藍韜文降職司法大臣（第七版）
【美國疫情】每500有1人染疫死 四分一醫院ICU瀕爆
【美國疫情】每500有1人染疫死 四分一醫院ICU瀕爆
新型冠狀肺炎全球疫情（09月17日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月17日 時間09:00）
英媒自封福西「最性感男人」網民一面倒唔買帳
英媒自封福西「最性感男人」網民一面倒唔買帳