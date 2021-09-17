【移民新西蘭】樓價疫市照升25.5% 封城樓市價升量跌

新西蘭樓價近年節節上升，本地不少年輕人及基層難以上車。新西蘭最新的房地產數據顯示，新西蘭全國樓價上升25.5%，但當地樓市在封城期間價升量跌，交投數字急挫26.5%。

英國小商戶數量4年首錄增幅 填補連鎖店倒閉空隙 【下一頁】

新西蘭房地產協會公布，全國樓價中位數升至85萬新西蘭元（約470萬港元），按年升幅達到25.5%。

新西蘭人口最多的城市奧克蘭（Auckland）上月樓價中位數創新高，達到120萬新西蘭元（約664.3萬港元），較去年同期大幅上升26.4%。

奧克蘭以外地區的樓價中位數為70萬新西蘭元（約387.4萬港元），較去年同期升 22.8%。

與此同時，新西蘭上月的住宅銷售量下跌26.5%，較去年同期的銷售量減少2,075宗。奧克蘭上月的住宅銷售量按年下跌12.8%，而其他地區的住宅銷售量更按年下跌33.7%。

英國首半年近9,000店倒閉 日均50間 【下一頁】

新西蘭樓市放盤量在過去一年急跌近三分之一，跌至僅得1.2萬多個放盤，為有史以來最低水平。其中納爾遜（Nelson）與南地（Southland）錄得有史以來最大跌幅，放盤量分別按年下跌一半及46.8%。

新西蘭房地產協會行政總裁貝爾德（Jen Baird）表示，新西蘭的房地產庫存持續錄得新低，反映放盤量只會愈來愈少。

移民熱門地政策及民情追蹤，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲